Investigan la muerte de un hombre encontrado en la calle en Puerto Lumbreras

Ocurría sobre las seis de la mañana. La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver se encontró en la vía pública en Puerto Lumbreras.

Agentes de la Policía Local, que fueron quienes encontraron al varón inconsciente, intentaron reanimarlo antes de la llegada de los sanitarios, sin éxito.

"Se desplazó al lugar una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, que solo pudo certificar que la persona estaba fallecida", indicaron desde el 112, al tiempo que apuntaron que se trata de un "varón de unos 50 años de edad".

A la espera de la autopsia

El cuerpo permaneció en el lugar, la calle Enrique Granados del citado municipio, hasta que el juez autorizó su levantamiento. Los restos mortales de esta persona fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que sea la autopsia la que confirme si sufrió una muerte violenta.

La Guardia Civil, Cuerpo encargado de asumir la investigación, aguardará, para continuar con las pesquisas, al informe del forense. Fuentes cercanas al caso apuntaron que este varón no presentaba signos de violencia evidentes, aunque será el examen en profundidad de los restos el que lo confirme.

Una muerte puede ser homicida, voluntaria o accidental, y los investigadores, a priori, han de descartar que se trate de una muerte violenta. De momento, todas las hipótesis están abiertas.