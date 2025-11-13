Ainhoa, Ginesa, Martha, Nadia... Los asesinatos de violencia machista (y vicaria) que conmocionaron a la Región tras el crimen del trastero de Totana

Johan Styven P. O., el joven que mató a cuchilladas a su exnovia, Claudia, y ocultó su cuerpo en un trastero porque ella no quería continuar con la relación sentimental, fue condenado este jueves a 22 años de cárcel tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular (ejercida por la familia de la víctima) y la defensa del procesado. El asesinato tuvo lugar en 2022 y, tras él, la lista de mujeres víctimas de la violencia machista (y vicaria) en la Región es triste y demasiado larga. El último nombre en sumarse a ese listado es el de Ainhoa, asfixiada por su novio, Manuel Enrique, en su casa de Librilla.

Ainhoa

Manuel Enrique fue detenido en el Virgen de Arrixaca de Murcia, donde le atendieron porque, según él mismo explicó, se había tomado una gran cantidad de pastillas para tratar de acabar con su vida porque había matado a su novia, Ainhoa, en el piso que ambos compartían en su Librilla natal. Después de que el sospechoso hablase del crimen, un familiar suyo, su hermana, acudió al domicilio calle Totana de Librilla y descubrió el cadáver de la joven de 19 años.

La Guardia Civil, en las puertas de la vivienda donde se produjo el crimen de Librilla. / Juan Carlos Caval

El cuerpo estaba frío. Trató de tomarle el pulso, sin éxito. En su llamada para alertar del hallazgo, esta persona ya dijo que Quique era el autor del crimen. Está en prisión provisional.

Ginesa

Ainhoa fue la segunda mujer víctima por violencia de género de 2025 en la Comunidad murciana. La primera fue Ginesa, a la que su esposo, presuntamente, mató en Cartagena al clavarle unas tijeras en el cuello el día de la romería de la Virgen de la Fuensanta.

El detenido por matar a su mujer en El Algar pasa a disposición judicial / GC

Vecinos contaron a la Policía que el vecino, Antonio, un jubilado español de 66 años de edad, salió de la vivienda por la mañana, cubierto de sangre, y que él mismo verbalizó que la mujer estaba muerta.

Martha Isabel

La anterior víctima mortal también fue en la ciudad portuaria, a finales del año 2024: Martha Isabel, de 50 años, fallecía estrangulada a manos, presuntamente, de su marido, Pedro José, que luego alegó que “unas voces” le incitaron a matarla.

Pedro José G. L., de 47 años, es conducido desde la comisaría de Policía Nacional al juzgado de Cartagena. / Iván Urquízar

Pedro José G. L., de hecho, se presentó en Comisaría y confesó haber asesinado a su esposa en su casa y soltó que llevaba dos años escuchando "voces" en su cabeza y que fueron estas las que le dijeron que acabase con la vida de Martha Isabel y a continuación se entregase a la Policía. El sujeto es un maltratador condenado que tuvo una orden de alejamiento de la víctima hasta que la medida expiró días antes del crimen. También fue mandado a prisión provisional.

Nadia

La Región fue escenario en abril de este año de un crimen en el marco de la violencia vicaria, cuando un hombre, llamado Suso, presuntamente mató a su hijastra de 5 años, Nadia, en Llano de Brujas, suministrándole pastillas. Él fue detenido horas después del crimen en la vecina provincia de Alicante, en concreto en Torrevieja. El cadáver lo descubrieron los padres del sospechoso, que también vivían en el piso donde se produjeron los hechos.

"Se había ahogado con su propio vómito. No pudimos hacer nada”, contaba, destrozada, Ramona, la madre adoptiva de la niña de 5 años asesinada en Llano de Brujas horas después del peor golpe de su vida. “Ya no voy a ver más a mi negrica”, se lamentaba, rota.

Jesús J. G., alias Suso, el presunto asesino de la pequeña Nadia. / Axel Álvarez

Suso fue puesto a disposición judicial de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Murcia el día de su 48 cumpleaños. De ahí fue llevado al penal de Sangonera, donde ingresan los reos en régimen de prisión provisional. Y de ahí, días después, trasladado a Málaga.

Claudia

En el caso de Totana, el caso juzgado este jueves, la asesinó en el interior del mismo trastero, la cosió a cuchilladas (le propinó hasta 79) y, tras cometer el crimen, y ocultar el cuerpo bajo unos colchones, Johan Styven primero subió a la azotea de su casa, para esconder el arma y grabarse con el móvil; luego volvió a su domicilio y cenó con su madre.

El cuerpo de la menor fue encontrado horas después y el sujeto detenido. Tres años ha estado en prisión provisional. Este jueves ha reconocido lo que hizo y pactado una condena de 22 años de cárcel.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.

Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.