Prisión provisional para el agresor de una camarera en el barrio del Carmen de Murcia

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por la presunta agresión sexual a una camarera en un establecimiento del barrio del Carmen de Murcia, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJMU).

El juzgado investiga al arrestado, de 30 años, por un presunto delito de agresión sexual con intimidación, y ha dictado además una orden de protección en favor de la víctima, una joven de 22 años.

Los hechos ocurrieron en un salón de juegos del barrio del Carmen, donde el sospechoso habría introducido a la trabajadora en un aseo del local y la habría agredido sexualmente. La joven denunció posteriormente los hechos ante la Policía Nacional, que procedió a la detención del presunto agresor.

El detenido fue puesto a disposición judicial y tras la comparecencia celebrada ante la jueza de guardia especializada en violencia sobre la mujer, se decretó su ingreso en prisión.

Desde el pasado 3 de octubre de 2025, los juzgados de Violencia sobre la Mujer son también competentes para instruir delitos de violencia sexual, de acuerdo con la nueva normativa que amplía sus competencias a estos casos, recuerda el TSJ.