Sucesos
Molina de Segura, escondite de una fugitiva miembro de la megabanda criminal del ‘Tren de Aragua’
La mujer, buscada por lavado de activos de más de 138 millones de dólares, fue localizada por la Policía Nacional tras una operación internacional coordinada con las autoridades chilenas
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Molina de Segura a una fugitiva reclamada por Chile por su pertenencia al 'Tren de Aragua'.
La investigación comenzó el pasado mes de julio tras la solicitud de colaboración de las autoridades chilenas sobre la posible presencia en España de la reclamada, quien habría abandonado Chile tras una operación contra miembros de la organización realizada por la PDI chilena en el pasado mes julio, donde se consiguió detener a 52 miembros de la organización. Tras varias gestiones, los agentes lograron su ubicación en Molina de Segura siendo arrestada el pasado viernes cuando abandonaba un inmueble.
El Tren de Aragua es una organización criminal nacida en la cárcel de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, y considerada la banda más peligrosa de Venezuela. Su estructura se ha expandido por toda Latinoamérica —con presencia en países como Colombia, Perú o Chile— y se dedica a delitos como extorsión, trata de personas, narcotráfico y homicidios. Las autoridades la califican ya como una red delictiva transnacional.
Según la Notificación Roja emitida por las autoridades chilenas, la fugitiva se encargaba del lavado de activos provenientes de estafas y extorsiones. Para ello facilitaba cuentas y tarjetas bancarias donde recibía el dinero ilícito que, posteriormente, transfería a una de las empresas de fachada de la organización. Estas transferencias de dinero ascienden a unos 138.000.000 de dólares.
