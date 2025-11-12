Desmantelan una plantación de marihuana con más de 600 plantas en un chalet de Puente Tocinos

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a tres hombres a los que se les imputan delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, al ser considerados los responsables de la instalación y el mantenimiento de una plantación de marihuana hallada en un chalet ubicado en la pedanía de Puente Tocinos.

Una de las investigaciones para la localización de lugares donde pudieran estar situadas grandes plantaciones de marihuana en el núcleo urbano y sus alrededores, condujeron a los agentes de la Policía Nacional hasta un chalet situado en el Camino de Orilla del Río, donde observaron indicios de la posible existencia de una plantación de marihuana en su interior.

En el inmueble se encontraron más de 620 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento / Policía Nacional

Una vez localizado el inmueble, los agentes pudieron comprobar como este se encontraba totalmente cerrado pero con un número anormalmente alto de aires acondicionado que abastecían a la vivienda y que se encontraban funcionando las 24 horas del día, además percibirse en el exterior un fuerte olor característico de este tipo de plantaciones. Este inmueble se encontraba en una zona de Murcia alejada de su núcleo urbano para no llamar la atención y poder actuar con total impunidad.

La vivienda se encontraba totalmente cerrada pero con 10 aparatos de aire acondicionado funcionando de manera constante las 24 horas del día

Tras la pertinente autorización judicial, los agentes realizaron un registro del interior del inmueble donde se hallaron e intervinieron la cantidad de más de 620 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, distribuidas en diversas estancias.

La investigación comenzó a mediados del pasado mes de septiembre y finalizó con la detención de los implicados de esta plantación a finales del mes de octubre en Murcia y Molina de Segura.

Se han detenido por estos hechos a tres varones como responsables de la plantación intervenida, los cuales tenían perfectamente definidos sus roles en cuanto al cuidado y distribución de la sustancia estupefaciente. Los tres detenidos han sido imputados como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras lo cual, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.