León
Muere un hombre de 51 años tras ser apuñalado por su hermano en Ponferrada
El acusado, de origen caboverdiano, ha sido detenido tras los hechos, ocurridos en el domicilio de la víctima
EFE
Un hombre de 51 años ha fallecido este lunes en el Hospital de León a causa de las heridas sufridas tras ser apuñalado supuestamente por su hermano, que ya ha sido detenido, durante una pelea familiar en Ponferrada (León), según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
Los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima, en el barrio ponferradino de Cuatrovientos, donde ambos, de origen caboverdiano, mantuvieron una discusión que derivó en una agresión con arma blanca.
El herido fue trasladado inicialmente al Hospital El Bierzo y, debido a la gravedad de las lesiones, derivado posteriormente al Hospital de León, donde falleció horas más tarde.
El supuesto autor fue detenido en el mismo momento del suceso, han precisado las mismas fuentes, que no han ofrecido más detalles sobre la investigación.
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- Estos son los posibles rivales para Cieza, FC Cartagena y Real Murcia en el sorteo de la Copa del Rey
- El Gobierno confina desde hoy aves de corral en 10 municipios de la Región de Murcia para no propagar la gripe aviar
- Uno de los sospechosos del doble crimen de Mazarrón dormía junto a los cadáveres: se busca al tercer implicado
- Buscan a un joven brasileño desaparecido este martes frente al Palacio del Almudí de Murcia
- Espaldarazo del Ayuntamiento y el Ministerio a la Ciudad de la Justicia de Cartagena
- Arranca la obra de remodelación de la Plaza Virgen Niña en Cartagena
- La guerrilla mató a mi esposo y a mi hijo en Colombia y ahora, en Murcia, temo que me quiten a mi nieta