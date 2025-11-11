Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un ciclista de 60 años tras sufrir un accidente en San Javier

El hombre fue hallado inconsciente y con una herida en la cabeza cerca del almacén Agrodolores de El Mirador

Un ciclista de 60 años ha fallecido este martes tras sufrir un accidente en El Mirador, San Javier, según ha informado el 112 en un comunicado de prensa.

El suceso se produjo a las 9:50 horas en las cercanías del almacén Agrodolores, cuando el hombre quedó tendido en el suelo, sangrando por la cabeza e inconsciente.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del 061, que solo pudo certificar el fallecimiento del ciclista. Por el momento se desconocen más detalles de este accidente.

