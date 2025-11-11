Sucesos
Detenidos dos menores en Cartagena por asaltar a mujeres mayores en patinete para robarles el bolso
Los jóvenes, acusados de tres robos con violencia, elegían a sus víctimas por su edad y actuaban a gran velocidad en zonas del Barrio Peral y Los Dolores
La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a dos menores de edad como presuntos autores de tres delitos de robo con violencia, en los que habrían asaltado a varias mujeres octogenarias para sustraerles el bolso mediante el procedimiento del tirón. Los jóvenes se desplazaban en patinete eléctrico y atacaban a sus víctimas cuando paseaban por la vía pública, provocándoles diversas lesiones a consecuencia de las caídas.
Los hechos ocurrieron el pasado mes de octubre en la Vía Verde del Barrio Peral y en el barrio de Los Dolores, en horario de mañana. Según la investigación, los menores seleccionaban a mujeres octogenarias por su vulnerabilidad y actuaban de forma coordinada: mientras uno aguardaba preparado para la huida sobre el patinete, el otro arrebataba el bolso de un fuerte tirón, llegando a arrastrar a las víctimas para lograr el robo.
Se les considera autores de tres delitos de robos con violencia, además de haber provocado lesiones a las víctimas, siendo puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Murcia
Las denuncias presentadas permitieron a la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Cartagena, abrir una investigación que condujo a la localización del patinete utilizado en los asaltos. El vehículo presentaba características específicas que lo vincularon directamente con los hechos.
Una vez identificados plenamente los sospechosos, ambos fueron detenidos e imputados por tres robos con violencia. Los menores han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Murcia
