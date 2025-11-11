Sucesos
Dan el alta a la madre embarazada y su bebé intoxicados por gas en una vivienda de Yecla
La mujer, de 24 años, fue trasladada a Cartagena para recibir tratamiento en cámara hiperbárica y ambos se recuperan bien
EF
Una madre embarazada de 24 años y su bebé, ingresados el domingo en centros hospitalarios tras un escape de gas en Yecla, han sido dados de alta este martes después de evolucionar favorablemente, según fuentes de la Consejería de Salud.
Una mujer embarazada y su bebé fueron atendidos el pasado domingo tras un escape de gas registrado a las seis de la tarde en una vivienda de la calle Numancia de Yecla. Ambos se habían refugiado en el balcón debido al fuerte olor a gas en el interior de la casa. Cuando llegaron los bomberos, la mujer estaba inconsciente en el suelo.
La madre fue trasladada a Cartagena para recibir tratamiento en cámara hiperbárica y, posteriormente, ingresó en el hospital Santa Lucía. Su bebé permaneció ingresado en la planta de Pediatría del hospital de Yecla. Tras la buena evolución de ambos, han sido dados de alta este martes.
