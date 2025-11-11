Emergencias
Alarma por un incendio forestal "descontrolado y veloz" en el monte de Lorca
Dos helicópteros y numerosos bomberos se movilizaron al lugar porque la masa vegetal de la zona favorecía la rápida propagación de las llamas
La alarma saltaba minutos después de las tres de la tarde. Varios testigos alertaban al 112: se estaba produciendo un incendio forestal "descontrolado y veloz" en el monte de Lorca. En concreto, en la población de Zarcilla de Ramos.
"Dadas las características de la zona y que la masa vegetal favorece la rápida propagación de las llamas, se movilizaron inmediatamente los recursos de extinción, siendo necesaria la actuación de dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias", detalló Emergencias en un comunicado.
Al lugar se movilizaron seis bomberos del Consorcio, dos efectivos de Protección Civil de Lorca, una decena de miembros de brigadas forestales de Totana y Zarcilla de Ramos, dos agentes medioambientales de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática y los dos helicópteros, con diez bomberos forestales en total, precisó el 112.
Sobre las cinco y cuarto de la tarde, el fuego se dio por controlado. En la zona se quedaron, no obstante, los agentes medioambientales, para llevar a cabo labores de vigilancia.
