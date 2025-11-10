Uno de los sospechosos del doble crimen de Mazarrón dormía junto a los cadáveres: se busca al tercer implicado

La magistrada que investiga el doble crimen de Mazarrón tiene claro que los dos sujetos que ya están encerrados por los asesinatos de dos amigos ecuatorianos actuaron "posiblemente junto con, al menos, otra persona más". Así lo escribe la jueza en el auto con el que mandó, la semana pasada, a prisión provisional al segundo de los sospechosos, Bayron Alexis S. A.

El primero, Carlos Andrés A. M., se encuentra en la cárcel desde finales de agosto, cuando la Guardia Civil hallaba dos cadáveres en la vivienda de Mazarrón donde se buscaba a los amigos José Patricio Chango Heredia, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, de 32. A los varones se les perdió la pista en primavera. Se esfumaron el mismo día: un martes de abril, después de su jornada de trabajo.

Acuchillados y sepultados en hormigón

Los investigadores tenían claro desde el principio que el primer sospechoso no actúo solo y dejaban la puerta abierta a la implicación de más personas en el crimen.

"Les propinaron golpes con un arma blanca hasta acabar con la vida de los mismos y, posteriormente, ocultaron sus cuerpos en el sótano de la vivienda (al que se accedía por medio de una oquedad situada en una de las habitaciones de la vivienda y que estaba tapada con baldosas) bajo una capa de hormigón", detalla el auto, que destaca que el segundo sospechoso llegó a pernoctar "en la habitación en la que se encontraba la oquedad que daba acceso al sótano donde se encontraron los restos humanos".

Y prosigue: "Los hechos objeto de investigación, tal y como se desprende del atestado policial y de las diligencias practicadas hasta la fecha, revisten indiciariamente los caracteres de dos delitos de homicidio, lo que sitúa el procedimiento en el ámbito de los delitos más graves del ordenamiento penal español, sancionados con penas privativas de libertad de notable entidad. Esta circunstancia, por sí sola, justifica la adopción de medidas cautelares de máxima intensidad, como la prisión provisional, siempre que concurran los requisitos legales exigidos".

La jueza observa que existen indicios para considerar que el segundo arrestado podría ser uno de los autores materiales o cooperadores necesarios de la desaparición y muerte de José Patricio y Edwin Guillermo.

Los pillan por el coche

Según refleja la magistrada, un testigo apuntó que Carlos y Bayron, que vivieron juntos, le vendieron el coche de José Patricio Chango Heredia, cuando este ya esta desaparecido.

Otro testigo contó que a él quisieron venderle el mismo automóvil antes, pero que lo rechazó.

Se busca el arma

El auto remarca que "continuarán practicándose diligencias de investigación, entre ellas las tomas de declaración en sede judicial y en calidad de testigos a numerosas personas, así como la práctica de otras diligencias dirigidas a lograr esclarecer la posible participación de otras personas y para encontrar el arma utilizada en los hechos".

"Todas estas diligencias podrían verse alteradas o destruidas si no se acuerda la medida de prisión provisional, pudiendo resultar alterados los testimonios de los testigos, pues algunos de ellos mantienen relaciones íntimas y familiares" con Bayron.

"Todo ello sin olvidar el aseguramiento de la presencia del investigado en el procedimiento quien, aunque cuenta con cierto arraigo en España pues tiene familia en España, la realidad es que se encuentra en situación irregular pudiendo sustraerse a la acción de la justicia por las elevadas penas a las que podría enfrentarse", deja claro.