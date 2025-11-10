Sucesos
Detienen a tres personas por una presunta agresión sexual grupal a una mujer en Cartaya (Huelva)
Los hechos ocurrieron este domingo en un garaje abandonado de la localidad
Redacción
HUELVA
La Guardia Civil ha detenido a tres hombres por su presunta participación en un delito de agresión sexual grupal a una mujer en la localidad de onubense de Cartaya Así lo ha dado a conocer el Instituto Armado, que señala que la agresión se produjo en un garaje abandonado del municipio.
Los detenidos permanecen bajo custodia policial sin que se hayan conocido más datos sobre la víctima.
Se trata de la segunda agresión sexual en unos meses en la misma localidad, después de que el pasado 13 de julio fuera detenido otro hombre acusado de una agresión sexual y por la que la autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión provisional para el mismo.
- Una cafetería de Murcia invita a un millón y medio de personas a disfrutar de un descuento para dos si su apellido es 'Martínez'
- Fallece Mercedes Gómez, directora de Enfermería del Área IV durante la pandemia
- El Real Murcia renace con un triunfo ante el Nástic (3-2)
- Nicolás Pierotti, de abrir una pizzería en Murcia a tener 20 locales: 'Quiero que una familia pueda salir a cenar, aunque solo pida dos pizzas y una botella de agua
- El transporte de mercancías se revuelve contra la subida a las 44 toneladas: las consecuencias que trae la nueva normativa
- Obramat sigue expandiéndose con un nuevo almacén en Murcia
- Espaldarazo del Ayuntamiento y el Ministerio a la Ciudad de la Justicia de Cartagena
- La Fremm gana el pulso a la Inspección de Trabajo con los profesores de cursos formativos