Detenido el sospechoso de agredir sexualmente a una camarera en un salón de juegos del barrio del Carmen de Murcia

La Policía Nacional ha detenido al sospechoso de dos agresiones sexuales a una joven camarera de 22 años de edad en el salón de juegos de Murcia en el que trabajaba, confirman fuentes cercanas a la investigación.

Del caso se hicieron cargo los profesionales de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Murcia. El presunto agresor se encuentra en dependencias policiales y previsiblemente pasará a disposición judicial este martes.

Tal y como expresó la víctima en su denuncia, los hechos tuvieron lugar en un salón de apuestas emplazado en el barrio del Carmen de la capital de la Región, un establecimiento en el que ella había comenzado a trabajar como camarera el Día del Pilar.

Ya entonces, los propietarios le explicaron que tenían un conocido muy cercano «que pasa muchas horas en el local y te puede echar una mano para cualquier cosa», le dijeron y consta en la denuncia. El sujeto hacía las veces de persona de confianza de los encargados, aunque no estuviese contratado legalmente.

Celos y amenazas

Ese individuo, de origen Senagalés, según detalló la joven, se le insinuó desde un principio y le propuso tener relaciones, a lo que ella contestó que no. El sujeto, no obstante, comenzó a tratarla «como si fuese de su propiedad, mostrándose celoso y llegando a amenazarla continuamente». Su principal amenaza: que la despedirían. Cosa que finalmente ocurrió.

En la madrugada del día 31 de octubre, prosigue la chica, el hombre primero la metió en un servicio del local con furia, porque la vio hablando con un cliente, el cual estaba muy ebrio. Ella le preguntaba si necesitaba que le pidiese un taxi para volver a su casa. En el primer ataque sexual, se produjeron, narró la joven, tocamientos sin su consentimiento, por encima de la ropa.

Tocamientos y obscenidades

Al rato, después de que el hombre echase al cliente borracho, el sospechoso insistió en que fuesen de nuevo al baño juntos, con la excusa de que tenía que contarle «algo muy importante», algo que no quería que captasen las cámaras que hay repartidas por el interior del salón de juegos.

Entonces, precisa la víctima, el individuo empezó de nuevo a someterla a tocamientos contra su voluntad. Incluso trató de desabrocharle el pantalón, y se sacó el miembro viril para obligarla a que lo tocase, mientras pronunciaba frases como «necesito correrme, por favor» o «estoy loco por ti».

La joven logró zafarse. En un principio, pensó en guardar silencio, porque tanto ella como su familia necesitan el dinero. Sin embargo, la dueña del local, «siendo conocedora de todo lo sucedido», la despidió. La víctima denunció en comisaría y aseguró que el agresor la amenazó con matarla si contaba algo.