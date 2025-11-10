Sucesos
Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una vivienda del barrio del Carmen en Murcia
Efectivos del SEIS intentan sofocar el fuego originado en la cuarta planta de un inmueble ubicado en la Alameda de Capuchinos
EFE
Un total de 13 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) trabajan para sofocar un fuego originado en la cuarta planta de un edificio de la Alameda de Capuchinos, en el barrio murciano de El Carmen.
Varias personas han llamado al Parque de Bomberos de Murcia tras detectar que por el balcón de una cuarta planta del número 6 de la referida vía salía humo.
Según han informado fuentes del SEIS, los efectivos se han desplazado en tres vehículos: una bomba urbana ligera, una bomba urbana pesada y una autoescala automática.
Habrá ampliación
