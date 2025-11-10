El sospechoso del incendio de Ricote, procesado por tres asesinatos: lo delató la caligrafía en la pintada 'Wachi paga cabrón'

El presunto autor del incendio mortal de Ricote, en el que murieron tres miembros de una familia, está bajo sospecha por tres asesinatos: lo delató la caligrafía en la pintada 'Wachi paga cabrón', que apareció en una de las puertas laterales de la casa siniestrada. El mensaje sería, supuestamente, para José Ángel, uno de los finados.

Cabe recordar que una vecina de 88 años llamada Alicia; su compañero sentimental, Antonio, de 91, y uno de los hijos de la mujer, José Ángel, alias 'Wachi', de 59, perdían la vida en un incendio en una casa de Ricote en mayo de 2024. El fuego pudo ser intencionado, revelaron días después las investigaciones que llevaba a cabo la Guardia Civil.

"Pintada fresca"

«La pintada estaba fresca en el momento del incendio», apunta en su auto, fechado el 22 de octubre, el titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Cieza, que asumió la investigación del caso.

El mensaje es indicativo del «carácter intencional» del fuego y la instructora ve «indicios suficientes» de que el sospechoso de escribirlo sea también el autor del incendio «que ocasionó la muerte de los tres finados».

Investigadores del Grupo de Criminalística de Valencia que se movilizaron al lugar, al analizar la escena tras el suceso, descubrieron que el fuego había comenzado no en el interior de la vivienda, sino en la calle. En concreto, en la zona del lateral, donde estaba la citada pintada. Al sospechoso de hacerla se le investiga, por tanto, por tres delitos de asesinato. Este sospechoso se encuentra en libertad.

La Guardia Civil, en el callejón al que da uno de los accesos de la vivienda incendiada en Ricote. / Israel Sánchez

Además, se decreta «el sobreseimismo provisional respecto a los otros tres» investigados, al no existir «suficientes indicios» de que participasen en los hechos.

El juez ordena por, tanto, la continuación de las actuaciones de un proceso que se encuentra «en una fase intermedia».

«El asesinato agravado tiene como pena la prisión permanente», apunta a La Opinión el abogado Pablo Cuesta, que defiende los intereses de los descendientes de los finados. El letrado recuerda que Alicia, la mujer fallecida, estaba impedida, por lo que era de «especial vulnerabilidad». Además, se trata de tres asesinatos: cuando mueren más de dos personas, ya se puede considerar agravante.

Cuesta manifiesta que aún no se abrirá juicio oral «porque existe la posibilidad de una última audiencia preliminar, parecida a la anterior en la que Fiscalía, acusación particular y defensa defiendan sus escritos de acusación y defensa, respectivamente, solicitando de nuevo la apertura del juicio oral».

«La familia sigue muy preocupada en aras de conseguir que se haga justicia y pueda celebrarse un juicio con jurado en la Audiencia Provincial», subraya el letrado.