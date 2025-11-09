Buscan a un joven brasileño desaparecido este martes frente al Palacio del Almudí de Murcia

La Policía Local de Murcia ha publicado en sus redes este domingo la desaparición de un joven brasileño al que se le perdió la pista el pasado martes frente al Palacio del Almudí, en Murcia.

De acuerdo con el mensaje policial, Jhonnattan I. C. lleva desaparecido cinco días y "sufre problemas mentales". Para facilitar la búsqueda y reconocimiento de joven, la Policía ha revelado que Jhonnattan mide 1,80 y lleva varios tatuajes: un león en el gemelo derecho y una serpiente en el hombro izquierdo.

Las autoridades piden encarecidamente la colaboración ciudadana para dar con el paradero del desaparecido. Si tienes alguna pista, ponte en contacto con la Policía Local de Murcia.