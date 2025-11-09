Arranca el juicio contra el joven que mató a su exnovia de 17 años y la escondió en un trastero de Totana

Se llama Johan Styven P. O. y cuando tenía 19 años cosió a cuchilladas a su ex porque ella no quería continuar con la relación sentimental que mantenían. Ocurría en febrero de 2022 en Totana y el jueves arranca el juicio en el Palacio de Justicia de Murcia.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha citado al sujeto, asesino confeso que ahora tiene 22 años, a las diez y media de la mañana del 13 de noviembre. Lo llevarán a las dependencias judiciales de Ronda de Garay desde la cárcel en la que cumple prisión provisional desde que fue detenido, horas después del crimen.

La Fiscalía pide para este individuo 25 años de prisión por un asesinato consumado, perpetrado con alevosía y ensañamiento, con la agravante de parentesco y enmarcado dentro de la lacra de la violencia de género.

Claudia Abigail, de 17 años de edad, encontró la muerte a manos de este individuo en el citado municipio del Bajo Guadalentín. Fue una encerrona: la convenció para, una vez haber terminado el noviazgo, bajar juntos al garaje para buscar sus cosas. La mató en el interior del mismo trastero. Tras ello, el joven volvió a su casa, que compartía con su madre, sus hermanos pequeños y un conocido al que tenían alquilada una habitación.

El joven "mató a su expareja en atención a su condición de mujer en un acto de dominación tras haber mantenido con anterioridad un comportamiento autoritario sobre ella que obraba conforme a su voluntad y sobre la que presentaba una notoria superioridad física y emocional", subraya el Ministerio Público.

Neumotórax masivo

Tras el macabro hallazgo, se alertó al forense de guardia, que se desplazó al lugar. Los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que fuese la autopsia la que confirmase qué le ocurrió, aunque una primera inspección ocular ya evidenció que la menor había sufrido múltiples heridas de arma blanca.

Le asestó hasta decenas de puñaladas con una pequeña navaja de cinco centímetros de hoja, según detalló el informe del forense. Veinte heridas se localizaron en la espalda, otras 20 en los glúteos y 17 en el cuello.

Agentes de la Unidad Criminalística de la Guardia Civil, en la calle de Totana donde se cometió el asesinato de Claudia. / Marcial Guillen (EFE)

La estocada fatal, en la región infraclavicular, lo que finalmente le provocó un neumotórax masivo, el colapso pulmonar que se produce cuando hay fugas de aire en el espacio entre los pulmones y la pared torácica.

Dice que quiso matarse

Tras cometer el asesinato, Johan Styven se hizo cortes dos veces, las dos de forma superficial. Él alegó que quiso acabar con su vida.

En la primera ocasión, en el propio trastero, con la pequeña navaja con la que había matado a su ex. Afirmó que trató de cortarse las venas, sin éxito.

La segunda vez, fue en la azotea del bloque donde vivía, tras coger un cuchillo de cocina de su casa. Tampoco se mató entonces: se hizo unos leves cortes y aprovechó para grabarse con el móvil a sí mismo. Unos vídeos en los que hablaba del crimen. Horas después, fue arrestado.