Rescatan por aire a un ciclista herido tras caer por una rambla en Cartagena

Un hombre de 55 años resultó herido este sábado por la mañana tras caer por una rambla cuando circulaba con su bicicleta en un paraje de la diputación cartagenera de Perín, según informó Emergencias.

De acuerdo con la misma fuente, el suceso se produjo cerca de las 10.00 horas. El afectado, tras la caída, que estaba a una altura de unos 3 metros aproximadamente, quedó en una zona de difícil acceso.

Ante esta situación, los Bomberos de Cartagena solicitaron el apoyo de la Brigada de Rescate Aéreo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, que se desplazó al lugar a bordo de un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

El herido fue evacuado por aire hasta un punto accesible, donde esperaba el personal sanitario de una Unidad Móvil de Emergencias (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras ser atendido, fue trasladado al Hospital General Universitario Santa Lucía, en Cartagena.