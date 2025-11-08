Violencia sexual
Investigan dos agresiones sexuales a una camarera en un salón de juegos del barrio del Carmen de Murcia
La joven, de 22 años, manifiesta que la dueña del local la despidió al saber que denunció a un allegado suyo como su atacante
La Policía Nacional investiga dos agresiones sexuales a una joven de 22 años de edad en el salón de juegos de Murcia en el que trabajaba, del cual fue despedida porque, según explicó, la dueña del local es amiga del individuo al que ella denunció como su atacante.
Del caso se han hecho cargo los profesionales de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Murcia, que esperan detener en breve al sospechoso, para ponerlo a disposición de la Justicia.
Tal y como expresó la víctima en su denuncia, los hechos tuvieron lugar en un salón de apuestas emplazado en el barrio del Carmen de la capital de la Región, un establecimiento en el que ella había comenzado a trabajar como camarera el Día del Pilar. Ya entonces, los dueños le explicaron que tenían un conocido muy cercano «que pasa muchas horas en el local y te puede echar una mano para cualquier cosa», le dijeron y consta en la denuncia.
La víctima aseguró que el agresor la amenazó con matarla si contaba algo
Ese individuo, detalló la joven, se le insinuó desde un principio y le propuso tener relaciones, a lo que ella contestó que no. El sujeto, no obstante, comenzó a tratarla «como si fuese de su propiedad, mostrándose celoso y llegando a amenazarla continuamente». Su principal amenaza: que la despedirían.
En la madrugada del día 31 de octubre, prosigue la chica, el hombre primero la metió en un servicio del local con furia, porque la vio hablando con un cliente, el cual estaba muy ebrio. Ella le preguntaba si necesitaba que le pidiese un taxi para volver a su casa. En el primer ataque sexual, se produjeron, narró la joven, tocamientos sin su consentimiento, por encima de la ropa. Al rato, después de que el hombre echase al cliente borracho, el sospechoso insistió en que fuesen de nuevo al baño juntos, con la excusa de que tenía que contarle «algo muy importante», algo que no quería que captasen las cámaras que hay repartidas por el interior del salón de juegos.
"Estoy loco por ti"
Entonces, precisa la víctima, el individuo empezó de nuevo a someterla a tocamientos contra su voluntad. Incluso trató de desabrocharle el pantalón, y se sacó el miembro viril para obligarla a que lo tocase, mientras pronunciaba frases como «necesito correrme, por favor» o «estoy loco por ti».
La joven logró zafarse. En un principio, pensó en callarse, porque tanto ella como su familia necesitan el dinero. Sin embargo, la dueña del local, «siendo conocedora de todo lo sucedido», la despidió. La víctima aseguró que el agresor la amenazó con matarla si contaba algo y solicita una orden de protección para ella, para su madre y para su hermana.
- Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
- José María López, murciano con residencia en Nerpio: “La situación se ha vuelto insostenible por los locales ilegales, fiestas hasta altas horas y suciedad"
- Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia
- Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
- Casi 80.000 funcionarios de la Región aumentarían su sueldo con el nuevo acuerdo entre Gobierno y sindicatos
- El transporte de mercancías se revuelve contra la subida a las 44 toneladas: las consecuencias que trae la nueva normativa
- Las imágenes del rodaje de la película de Warner Bros en el centro de Murcia
- Una docena de autobuses eléctricos llega a Murcia: estas son las líneas en las que prestarán servicio