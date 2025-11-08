Intoxicadas al menos 30 personas en un hotel de Lo Pagán tras cenar setas en mal estado

Una treintena de personas se han intoxicado tras cenar en el hotel Traíña de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar, unas setas que se encontraban en mal estado.

La mayoría de los afectados son miembros de comunidades neocatecumenales, tres de Murcia y una de Pilar de la Horadada, en Alicante, que se encontraban alojados en el establecimiento este fin de semana.

Agentes de la Policía Local se han movilizado al lugar y ya se ha alertado a profesionales de la Consejería de Salud de la Región, organismo competente para asumir el caso.

El protocolo manda que se abra una investigación para determinar si la causa es la contaminación de los alimentos o un fallo en su manipulación. Los profesionales personados en el establecimiento proceden a la recogida y posterior análisis de muestras con el fin de identificar el origen exacto del brote y aplicar las medidas correctoras definitivas.

Según explicaron las mismas fuentes, los afectados ponen el foco en las setas que, junto con espárragos y huevos, formaban parte del menú de la cena. Creen que se trató de este alimento porque, según han comentado entre ellos, es lo único que comieron todos los que sufrieron los síntomas. No obstante, la investigación para determinar cien por cien qué causó el brote podría alargarse semanas.

"Lo hacemos todo al día y el producto lo compramos semanalmente, eso es una partida que estuvo en mal estado", explica el gerente

La mayoría de los perjudicados sufrían diarrea y dolores intestinales y acudieron por sus medios a centros hospitalarios de la zona tanto el viernes por la noche como este sábado por la mañana.

"Un accidente"

Raúl Albaladejo, gerente del hotel, confirmó que "fue un revuelto de setas y las setas estaban en mal estado. Igual que puede pasar en cualquier sitio".

Desde el local destacaron que están colaborando en todo momento, cien por cien, con las autoridades sanitarias.

"Lo hacemos todo al día y el producto lo compramos semanalmente, eso es una partida que estuvo en mal estado", remarcó, para añadir que "no se hace nada precocinado, se compra todo semanalmente". Calificó lo sucedido de "un accidente de terribles consecuencias para mí".

El Traíña es, según su web, un hotel de cuatro estrellas que está situado a 650 metros de las playas del Mar Menor.

El pasado mes de agosto se produjo un episodio similar en la Región, al desatarse un brote de intoxicación alimentaria detectado en un hotel de La Manga del Mar Menor. Más de cien huéspedes se intoxicaron entonces.