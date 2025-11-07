Tres jóvenes, al hospital tras estrellarse con una manada de vacas y toros sueltos en la autovía en Lorca

Tres jóvenes de 27, 24 y 23 años respectivamente han resultado heridos después de que los vehículos en los que viajaban se estrellasen contra una manada de toros y vacas en la autovía RM-11, que va de Lorca a Águilas.

Ocurría sobre las tres de la mañana. Se trató de dos accidentes prácticamente simultáneos: primero una furgoneta chocó con un animal y tras el impacto el vehículo acabó ardiendo. Después, un turismo chocó con otra res de las que habían invadido la carretera.

Según informó Emergencias en su web, "el 112 recibía, a las 02.56 horas, la llamada del conductor de uno de los vehículos accidentados comunicando el suceso".

"Poco después, otro más colisionaba con los animales que se encontraban en la vía", detalla.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, que "solicitaron sanitarios y bomberos, ya que uno de los vehículos implicados ardía, por lo que se movilizó a una ambulancia no asistencial de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 y a bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia", concreta Emergencias.

Los chicos fueron trasladados al Rafael Méndez de Lorca con lesiones que, aparentemente, no revestían gravedad, aunque fueron sometidos a un examen médico en profundidad que descartase una dolencia mayor.

Se desconoce qué hacían vacas y toros en la carretera, aunque presumiblemente se habían escapado de alguna finca cercana. En verano, de 2022, doce toros se escaparon de una granja en un paraje de Lorca.