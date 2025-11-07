Prisión provisional para el segundo detenido por el doble crimen de los amigos de Mazarrón

Cárcel para el segundo arrestado por su implicación en el crimen de José Patricio Chango Heredia, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, de 32, los dos amigos asesinados en Mazarrón.

La titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Totana decretaba este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido, un vecino de Alcantarilla originario de Colombia.

Se le investiga en un procedimiento abierto por dos delitos de homicidio. La juez detalla que existen indicios para considerar que el arrestado podría ser uno de los autores materiales o cooperadores necesarios de la desaparición y muerte de José Patricio y Edwin Guillermo, informan fuentes judiciales.

Riesgo de fuga

Desde el TSJ concretan que la jueza "adopta la medida cautelar de privación de libertad para asegurar la presencia del investigado en el proceso y evitar el riesgo de destrucción de fuentes de prueba". Además, la instructora acordaba el levantamiento del secreto de las actuaciones que había sido decretado en esta causa.

Cabe recordar que el primer detenido ingresó en prisión provisional a finales de agosot. Después de llevar a la Guardia Civil a los cadáveres.

Los investigadores tenían claro desde el principio que el primer sospechoso no actúo solo y dejaban la puerta abierta a la implicación de más personas en el crimen, como al parecer así ha sido.

A las víctimas se les perdió la pista en primavera. Se esfumaron el mismo día: un martes de abril, después de su jornada de trabajo.

La casa en la que, meses después, los cuerpos fueron encontrados es una vivienda okupa, situada muy cerca de la morada de las víctimas en Camposol, un lugar característico por poseer una fuerte comunidad inglesa, en su mayoría, pero también con un gran número de ciudadanos alemanes y holandeses.

El hallazgo de los restos se produjo después de la detención del sospechoso, debido a que fue él quien condujo a la Guardia Civil hasta la vivienda de Camposol. El sospechoso estuvo presente en el despliegue que se saldó con el descubrimiento, en una especie de sótano, de los restos mortales, en avanzado estado de descomposición.