Persecución en Alcantarilla para detener a dos hombres que se saltaron un control

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos hombres por la presunta comisión de los delitos de desobediencia a agentes de la autoridad y contra la seguridad vial, tras evadir un control policial desarrollado en una zona de ocio de la localidad de Alcantarilla huyendo del lugar a gran velocidad poniendo en grave riesgo la integridad física del resto de conductores.

Mientras agentes de la Policía Nacional realizaban un control policial preventivo de seguridad en una zona de ocio de la localidad de Alcantarilla, procedieron a dar el alto a un vehículo con dos ocupantes el cual hizo caso omiso en reiteradas ocasiones a las indicaciones para que se detuviera, acelerando bruscamente la velocidad abandonando el lugar dirección Caravaca de la Cruz.

Durante la huida, el conductor del vehículo realizó numerosas maniobras peligrosas y evasivas poniendo en grave riesgo la seguridad e integridad física del resto de conductores.

Tras varios kilómetros, los agentes observaron como los dos varones abandonaron a la carrera el vehículo en un descampado situado en un barrio de Alcantarilla siendo finalmente interceptados procediendo a la detención de ambos como autores de los delitos desobediencia a agentes de la autoridad y contra la seguridad vial.

Finalmente los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial quien dispuso las medidas cautelares oportunas.