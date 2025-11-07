Un obrero sufre quemaduras de segundo grado en un accidente laboral en ElPozo

Servicios de emergencia recibían, a las 15.28 horas, una llamada alertando de humo negro y llamas en la parte trasera de las instalaciones de El Pozo Alimentación, en Alhama de Murcia, indican desde el 112.

Posteriormente se confirmó que se había tratado de un conato de incendio que provocó un accidente laboral, resultando herido un trabajador que realizaba labores de albañilería, con quemaduras de segundo y tercer grado en brazos y piernas, detalla la fuente.

El afectado fue atendido en primera instancia por los servicios sanitarios internos de la propia empresa.

Tras valorar la gravedad de las quemaduras, se desplazó al lugar una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, que procedieron a trasladar al herido al Virgen de la Arrixaca.

El Director del Plan de Emergencia Interior (PEI) informó que el conato de incendio había sido extinguido con medios internos de la empresa y que no era necesaria la intervención de Bomberos.

Se dio aviso a Policía Local, Guardia Civil, Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL), sanitarios del 061 y Bomberos del CEIS, que anularon su salida al confirmarse la situación controlada.