La Fiscalía archiva la denuncia de Sara Gómez contra el consejero de Salud

La Fiscalía ha archivado la denuncia que cursó la familia de Sara Gómez contra el consejero de Salud, Juan José Pedreño, y otros altos cargos de su departamento, al considerar que no tienen responsabilidad penal en el fallecimiento de esta mujer tras someterse a una intervención de cirugía estética en enero de 2022 en una clínica privada que carecía de licencia para hacer este tipo de intervenciones.

Los padres de la víctima, acompañados por el dirigente de Podemos Víctor Egío, han anunciado este viernes la decisión tomada por la Fiscalía, en una sentencia de archivo que el representante morado ha considerado “paradójica”, ya que es contundente al reconocer que la clínica Virgen de la Caridad de Cartagena no tenía en diciembre de 2021, cuando se realizó la operación, la licencia reglamentaria que necesitan los hospitales privados para hacer operaciones estéticas.

Sin embargo, ha lamentado, el fiscal considera que no se puede derivar de ello una responsabilidad penal del consejero ni el resto de altos cargos de Salud “porque no se ha podido demostrar la connivencia entre las autoridades sanitarias y los responsables de la clínica”.

Para Egío, “lo que sí hay indudablemente es una responsabilidad política”, por lo que ha exigido la dimisión de Pedreño o que este sea cesado directamente por el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ya que esa “sería una primera forma de hacer justicia para la familia” de la víctima.

Egío ha lamentado que, a pesar de la falta de licencia de la clínica, perteneciente al Grupo Ribera, desde el fallecimiento de Sara Gómez la Consejería de Sanidad “no ha tomado ninguna medida de castigo”, sino que ha “premiado” a este grupo, al que finalmente concedió la licencia para intervenciones estéticas el pasado 25 de agosto de 2025, algo que ha calificado como “un escándalo”.

Además, ha lamentado que hoy se celebra en el hospital Reina Sofía de Murcia, donde se ha llevado a cabo la rueda de prensa, un congreso nacional sobre inspección sanitaria patrocinado precisamente por el Grupo Ribera, una acción que es “una forma de blanqueamiento” para un grupo sanitario privado que factura más de 800 millones de euros al año “y con su dinero puede comprar muchas cosas en la Región de Murcia, pero nunca va a comprar la dignidad de esta familia”.

Visiblemente emocionada, la madre de Sara Gómez, Felisa, ha asegurado que seguirá batallando para lograr justicia para su hija y ha lamentado que cada vez que la familia da un paso “nos lo vuelven a arribar todos”.

Cuatro años después del fallecimiento de la mujer, ha lamentado, desconocen qué sucedió en el quirófano donde fue operada, y ha exigido a los inspectores que revisaron las instalaciones tras la fatal operación no han aportado datos ni han dado la cara.

Además, ha denunciado enérgicamente que tras la muerte de Sara Gómez se hayan seguido realizando operaciones similares a pesar de no tener la licencia pertinente.

“Lo que necesito para empezar es que Pedreño dimita, porque si no lo hace yo voy a ser su pesadilla, lo voy a nombrar todos los días”, ha exigido.