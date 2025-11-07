Euskadi
Detenido un arrendatario de 52 años acusado de agredir sexualmente a su inquilino, de 21, en Vitoria
La víctima acababa de alquilar una habitación en el domicilio del agresor, al que le solicitó unos enseres para la misma
Juntos fueron al camarote para recogerlos, momento que el detenido aprovechó para agredir sexualmente al joven
EP
La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 52 años por un presunto delito de agresión sexual a otro hombre, un joven de 21 años, en un inmueble de Vitoria, en el que la víctima acababa de alquilar una habitación al presunto agresor.
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos tuvieron lugar en el camarote de un inmueble sito en el barrio Santa Lucía de Vitoria-Gasteiz. La víctima, un hombre de 21 años, acababa de alquilar una habitación en el domicilio del agresor, al que le solicitó unos enseres para la misma. Juntos fueron al camarote para recogerlos, momento que el detenido aprovechó para agredir sexualmente al joven.
El pasado miércoles, la Ertzaintza puso en marcha una investigación para localizar y detener al presunto agresor, un hombre de 52 años, que fue detenido ayer y trasladado a dependencias de la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición judicial.
- Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
- José María López, murciano con residencia en Nerpio: “La situación se ha vuelto insostenible por los locales ilegales, fiestas hasta altas horas y suciedad"
- Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia
- Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
- Casi 80.000 funcionarios de la Región aumentarían su sueldo con el nuevo acuerdo entre Gobierno y sindicatos
- El transporte de mercancías se revuelve contra la subida a las 44 toneladas: las consecuencias que trae la nueva normativa
- Las imágenes del rodaje de la película de Warner Bros en el centro de Murcia
- Una docena de autobuses eléctricos llega a Murcia: estas son las líneas en las que prestarán servicio