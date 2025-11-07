Sucesos
Atraca una clínica de estética en Murcia y huye con el arma en los genitales
La encargada del establecimiento llegó a salir detrás del individuo, que escapó con la recaudación de la caja
Un sujeto atracó este viernes la clínica de estética Ivamer en Murcia y huyó con el arma escondida en los genitales, informan fuentes cercanas al caso.
Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las once y media de la mañana, en un local de medicina estética ubicado en la calle Pina, en la capital murciana.
El individuo accedió al establecimiento "forzando la puerta, sin nadie abrirle y ha empezado a preguntar por los tratamientos que hacíamos aquí". "Le he sentado en la sala y le he hecho un café para que se lo tomara", comenta Nuria, trabajadora y testigo de lo acontecido.
"Mirando qué podía llevarse"
"Estuvo todo el rato mirando qué podía llevarse", explicó la joven, que, al ver algo raro, llamó a su pareja. Entonces el sujeto se dio cuenta y la obligó a dejar el teléfono.
Luego exhibió un arma corta (se desconoce si real o simulada) que llevaba en sus genitales y arengó a la chica y a su compañera a que le entregasen el dinero que había en la caja.
Tras hacerse con el efectivo, el hombre salió por la puerta. La encargada del establecimiento llegó a salir detrás del sospechoso, que escapó con un botín cuya cuantía no ha trascendido. Fue la testigo la que vio cómo el asaltante escondía en sus partes íntimas la pistola que momentos antes había exhibido para perpetrar el robo.
La mujer se topó en la vía pública con una patrulla de la Policía y comunicó a los agentes lo que había sucedido.
El caso es competencia de la Policía Nacional, cuerpo que espera identificar, localizar y detener en breve al atracador.
