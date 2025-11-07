Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Atraca una clínica de estética en Murcia y huye con el arma en los genitales

La encargada del establecimiento llegó a salir detrás del individuo, que escapó con la recaudación de la caja

Un agente de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

Un agente de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. / CNP

Ana Lucas

Ana Lucas

Un sujeto atracó este viernes la clínica de estética Ivamer en Murcia y huyó con el arma escondida en los genitales, informan fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las once y media de la mañana, en un local de medicina estética ubicado en la calle Pina, en la capital murciana.

El individuo accedió al establecimiento "forzando la puerta, sin nadie abrirle y ha empezado a preguntar por los tratamientos que hacíamos aquí". "Le he sentado en la sala y le he hecho un café para que se lo tomara", comenta Nuria, trabajadora y testigo de lo acontecido.

"Mirando qué podía llevarse"

"Estuvo todo el rato mirando qué podía llevarse", explicó la joven, que, al ver algo raro, llamó a su pareja. Entonces el sujeto se dio cuenta y la obligó a dejar el teléfono.

Luego exhibió un arma corta (se desconoce si real o simulada) que llevaba en sus genitales y arengó a la chica y a su compañera a que le entregasen el dinero que había en la caja.

Tras hacerse con el efectivo, el hombre salió por la puerta. La encargada del establecimiento llegó a salir detrás del sospechoso, que escapó con un botín cuya cuantía no ha trascendido. Fue la testigo la que vio cómo el asaltante escondía en sus partes íntimas la pistola que momentos antes había exhibido para perpetrar el robo.

La mujer se topó en la vía pública con una patrulla de la Policía y comunicó a los agentes lo que había sucedido.

El caso es competencia de la Policía Nacional, cuerpo que espera identificar, localizar y detener en breve al atracador.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Toma uno' del rodaje de la película de Warner Bros en Murcia: 'Queremos ver a los actores
  2. José María López, murciano con residencia en Nerpio: “La situación se ha vuelto insostenible por los locales ilegales, fiestas hasta altas horas y suciedad"
  3. Convocan una manifestación para pedir la ampliación de un tranvía que 'deja fuera al 75% de la población' en Murcia
  4. Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia
  5. Casi 80.000 funcionarios de la Región aumentarían su sueldo con el nuevo acuerdo entre Gobierno y sindicatos
  6. Las imágenes del rodaje de la película de Warner Bros en el centro de Murcia
  7. Murcia como set de grabación: estas son las películas que se han grabado en la ciudad antes de 'F.A.S.T.'
  8. Cabezazos contra la pared, gritos al móvil y amenazas a una vecina en pleno centro de Murcia: qué se sabe sobre el vídeo de la joven discutiendo

España supera el umbral epidémico de gripe y registra un fuerte aumento de infecciones respiratorias

España supera el umbral epidémico de gripe y registra un fuerte aumento de infecciones respiratorias

Atraca una clínica de estética en Murcia y huye con el arma en los genitales

Atraca una clínica de estética en Murcia y huye con el arma en los genitales

El juicio al hermano de Pedro Sánchez se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026

El juicio al hermano de Pedro Sánchez se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026

Las obras para rehabilitar el Casino de Torreagüera podrían salir a licitación este mismo año

Las obras para rehabilitar el Casino de Torreagüera podrían salir a licitación este mismo año

Las temperaturas continuarán 'altas' este fin de semana en la Región, aunque habrá mínimas de 5 grados

Las temperaturas continuarán 'altas' este fin de semana en la Región, aunque habrá mínimas de 5 grados

La Región de Murcia endurecerá las sanciones a los acosadores escolares

La Región de Murcia endurecerá las sanciones a los acosadores escolares

Tres jóvenes, al hospital tras estrellarse con una manada de vacas y toros sueltos en la autovía en Lorca

Tres jóvenes, al hospital tras estrellarse con una manada de vacas y toros sueltos en la autovía en Lorca
Tracking Pixel Contents