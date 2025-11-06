Los jesuitas apartan a un sacerdote acusado de abusos a un menor en Alicante

La Compañía de Jesús ha apartado provisionalmente a un sacerdote jesuita acusado de abusos a un menor que habrían ocurrido entre el año 2000 y 2010 en Alicante y Zaragoza. Actualmente ocupaba un cargo en la Conferencia Episcopal Española (CEE). Este mismo año en la ciudad también trascendió un caso similar, después de que la orden de los Agustinos admitiera pederastia por parte del Padre Ángel Escapa, exdirector del colegio San Agustín, figura de gran relevancia en la comunidad educativa y fundador del equipo de balonmano en 1972.

Desde el colegio La Inmaculada de Alicante, un centro educativo que pertenece a la orden de los jesuitas, han negado a preguntas de INFORMACIÓN que los hechos denunciados tuvieran lugar en sus instalaciones y han asegurado que el sacerdote ni residía, ni realizaba actividad alguna en su centro.

Según la Compañía de Jesús, la orden tuvo conocimiento, en julio de este año, a través de su canal interno de denuncias, de unos hechos presuntamente constitutivos de abusos a menores que se situarían en la primera década de este siglo. Tras las primeras verificaciones internas, en septiembre de 2025, señalan que pudieron recabar un testimonio "verosímil". A continuación, pusieron la información a disposición de la Fiscalía para que se determine si los posibles hechos están o no prescritos dadas las fechas en los que se habrían cometido.

De forma paralela, explican que informaron a la Conferencia Episcopal Española, dado que el citado jesuita ejercía en la actualidad "un cargo dependiente de la Conferencia". Desde ese momento, según precisan, fue apartado de dicho puesto y de todas sus responsabilidades en espera de que se clarifique la situación.

En concreto, fuentes de la CEE han confirmado a Europa Press que dejó su cargo el pasado mes de septiembre. Actualmente, los jesuitas señalan que el acusado permanece en una comunidad de la Compañía, sin relación ni actividad pastoral y "sujeto a medidas cautelares de limitación y supervisión".

Presunción de inocencia y "profundo dolor"

A su vez, puntualizan que, "sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia", han continuado con "la recogida de testimonios que pudieran confirmar, aclarar o añadir información relevante sobre este u otros hipotéticos casos".

Los jesuitas han expresado su "profundo dolor" y han manifestado su "disposición a colaborar en todo lo que sea necesario con las autoridades judiciales y eclesiásticas". "Nuestro compromiso es escuchar, acoger y acompañar a quienes puedan haberse visto afectados", han subrayado.

Además, los jesuitas han recordado que, en el ámbito del derecho canónico, los delitos de abusos no prescriben en los mismos términos que en la jurisdicción civil, por lo que el procedimiento canónico podría continuar aunque la vía penal no tuviera recorrido.

El obispo respalda a la orden religiosa

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla Aguirre, ha respaldado este miércoles a la orden religiosa tras haber apartado al sacerdote acusado de pederastia, se ha escudado en que desconocía los hechos ocurridos hace más de veinte años y que se ha enterado a través de la prensa. "No tengo noticia de ello porque dentro de de lo que es el proceder jurídico de la Iglesia, las congregaciones religiosas tienen una independencia y no es el Obispado el que tramita las cuestiones de los religiosos. Ha sido la compañía de Jesús ha sido la propia compañía de Jesús la que lo ha tramitado", ha asegurado.

El prelado, tan solo, ha añadido que se suma "plenamente" a los comunicados emitidos por los Jesuitas y por la Conferencia Episcopal.