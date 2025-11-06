El informe de imputabilidad, el diagnóstico que podría librar de la cárcel al joven sospechoso de degollar a su madre en Murcia

La titular del Juzgado de Instrucción Nº 9 de Murcia mandaba este jueves a prisión provisional, comunicada y sin fianza, al joven Pedro, de 29 años, el sospechoso de degollar a su madre en un piso turístico de Murcia. La magistrada, asimismo, solicitaba al Instituto de Medicina Legal de Murcia que un forense examine al chico y tras hacerlo elabore un informe de imputabilidad, apuntan fuentes judiciales.

Una dolencia psiquiátrica acreditada puede exonerar al encausado de ir a la cárcel. Si los informes forenses así lo determinan, podría ser una persona inimputable.

Se da la circunstancia de que la Región ha sido escenario de numerosos casos en los cuales se ha probado que el sospechoso ha cometido un asesinato, pero hay una exención de responsabilidad penal (o responsabilidad atenuada, en algunas ocasiones) por su trastorno mental. En el primer caso, estas personas están abocadas al psiquiátrico penitenciario.

El detenido, entrando al coche policial, este miércoles / Juan Carlos Caval

La administración penitenciaria española cuenta actualmente con dos hospitales psiquiátricos: el de Fontcalent, en Alicante, y otro en Sevilla. Es en el de la vecina provincia donde suelen ingresar los inimputables de la Región de Murcia, por una cuestión de cercanía.

No son cárceles: se trata de establecimientos sanitarios, aunque tienen medidas de contención y vigilancia similares a las de los centros penitenciarios ordinarios, como serían los penales de Sangonera o Campos del Río. No en vano, sus huéspedes han cometido delitos muy graves.

Módulo de ingreso

Mientras se determina si es inimputable o no, cuando llegue a la cárcel el joven Pedro será asistido por un médico. No solo lo reconocerá un facultativo al aterrizar en la prisión: han de valorarlos los educadores y los trabajadores sociales.

Primero será trasladado al módulo de ingresos, donde pasará como mínimo 24 horas. Previsiblemente, en los primeros días contará con un preso de apoyo para evitar que se autolesione, como se hace con cada nuevo recluso, indican fuentes penitenciarias.

Es lo que prácticamente dicta el protocolo para los nuevos que ingresan: tienen como ‘sombra’ a otro interno de confianza del penal, a fin de que el recién llegado, Pedro en este caso, no haga acción alguna que pueda ser lesiva para su integridad. Esto es, que no se suicide. Aunque la iniciativa de ponerle o no un preso sombra ha de valorarla el médico que lo vea.