Detenido otro hombre por su presunta implicación en el crimen de los dos amigos de Mazarrón

La Guardia Civil encontraba a finales de agosto dos cadáveres en la vivienda de Mazarrón donde se buscaba a los amigos José Patricio Chango Heredia, de 43 años, y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, de 32. Eran ellos y, por el avanzado estado de descomposición de los restos, llevarían meses muertos. Un hombre era entonces sido detenido por su presunta relación con la desaparición y muerte de los dos vecinos, ambos compañeros de piso y de trabajo. Ahora se ha capturado a otro sospechoso.

El segundo arresto no ha tenido lugar en Mazarrón, sino en el municipio de Alcantarilla, apuntan fuentes cercanas al caso.

Los investigadores tenían claro desde el principio que el primer sospechoso no actúo solo y dejaban la puerta abierta a la implicación de más personas en el crimen, como al parecer así ha sido.

En una casa okupa

A los varones se les perdió la pista en primavera. Se esfumaron el mismo día: un martes de abril, después de su jornada de trabajo.

La casa en la que, meses después, los cuerpos fueron encontrados es una vivienda okupa, situada muy cerca de la morada de las víctimas en Camposol, un lugar característico por poseer una fuerte comunidad inglesa, en su mayoría, pero también con un gran número de ciudadanos alemanes y holandeses.

El hallazgo de los restos se produjo después de la detención del sospechoso, debido a que fue él quien condujo a la Guardia Civil hasta la vivienda de Camposol. El sospechoso estuvo presente en el despliegue que se saldó con el descubrimiento, en una especie de sótano, de los restos mortales, en avanzado estado de descomposición.