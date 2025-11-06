Seguridad
Despliegue policial antidroga en la misma calle de Murcia donde en primavera se detuvo a un supuesto yihadista
Agentes fuertemente armados y varios vehículos vuelven a alarmar a los vecinos al tomar la zona de Alberto Sevilla, en el Infante
Agentes de la Policía Nacional y Local tomaron este jueves por la mañana el barrio del Infante, en Murcia, en una actuación que alarmó a vecinos de la zona, algunos de los cuales comentaban que hace apenas unos meses vivieron un despliegue similar.
En el operativo, enmarcado en la lucha contra las drogas, participaron efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) y 'zetas' de la Policía Nacional.
Efectivos fuertemente armados y varios vehículos se desplegaron por la calle Alberto Sevilla, la misma en la que se detuvo, en primavera, a un individuo acusado de yihadismo.
Entonces, el despliegue en el Infante, en concreto en la calle Alberto Sevilla, fue llevado a cabo por una unidad especializada de la Guardia Civil llegada desde la capital de España, a la que apoyaron por agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) del Instituto Armado.
Vecinos y viandantes fueron sorprendidos, al igual que ahora, por los efectivos, fuertemente armados, con chalecos antibalas y pasamontañas, que bajaron al sospechoso esposado por la espalda para trasladarlo directamente a la capital de España, sin pasar por un calabozo de la Comandancia de Inocencio Medina Vera.
