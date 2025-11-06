Investigación
El joven que acuchilló a su madre en Murcia dijo a la Policía que ella se intentó suicidar: la mujer sigue en la UCI
El sospechoso, que este jueves pasa a disposición judicial, acabó confesando que fue él quien empuñó el cuchillo tras pasar la noche entera de fiesta
La mujer de 58 años que resultó herida de gravedad al ser acuchillada presuntamente por su hijo en Murcia este miércoles continúa ingresada en la UCI de la Arrixaca y su pronóstico es reservado, según fuentes de la Consejería de Salud.
Su hijo, Pedro, que fue detenido a raíz de los hechos, pasará este jueves a disposición judicial, previsiblemente a última hora de la mañana, según la Policía Nacional. Se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa.
Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local detuvieron este miércoles al hombre por acuchillar en el cuello a su madre, que resultó con heridas de carácter grave, en un piso turístico que habían alquilado en el barrio murciano de Santa María de Gracia.
El sospechoso, según apuntan fuentes policiales, podría sufrir problemas de salud mental, lo cual determinará, posteriormente, un examen forense, que previsiblemente solicitará la autoridad judicial cuando el asunto llegue al juzgado. Allegados habrían explicado a la Policía que esos problemas mentales derivarían de la adicción a los estupefacientes del joven.
Al 112 telefoneó el padre del sospechoso y lo hizo desde Andalucía tras haber recibido, según cuenta, un mensaje del hijo en el cual avisaba de que era preciso que acudiesen servicios de Emergencias al lugar. En ese mensaje el chico no admitía en ningún momento ser el causante de las lesiones, sino que soltó que la mujer había tratado de quitarse la vida, indican fuentes cercanas al caso.
El progenitor se asustó, llamó a Emergencias de su comunidad y desde ahí rebotaron el aviso al 112 de la Región. La ayuda se puso en camino.
Tres cortes
Sin embargo, al llegar los sanitarios, en principio alertados por una tentativa de suicidio, se percataron de que la mujer, ensangrentada en el interior del piso turístico que compartía con su descendiente, presentaba al menos tres cortes en la garganta.
Mientras la atendían, los policías se entrevistaban con el hijo en la vía pública. El chico acabó confesando que fue él quien empuñó el cuchillo tras pasar la noche entera de fiesta. Entonces fue arrestado.
El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior se ha hecho cargo de las diligencias policiales.
