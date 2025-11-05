Un menor asesta cuatro cuchilladas al exnovio de su madre en Los Alcázares y afirma que fue en defensa propia

Un menor de edad permanece internado en un centro de la Región por, presuntamente, intentar matar a cuchilladas al exnovio de su madre, un individuo que tenía una orden de alejamiento de la mujer, en el municipio de Los Alcázares.

El joven aseguró que actuó así porque previamente había sido agredido por el adulto, el cual llegó a apuñalarlo dos veces en una pierna, e insistió en que obró en defensa propia. Así lo expuso en el recurso interpuesto por su abogado ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, tribunal al que solicitó aguardar el juicio en libertad.

Según consta en los documentos de la Guardia Civil, cuerpo que se ocupó de la investigación del caso y remitió sus averiguaciones a la Fiscalía de Menores, el adolescente y el exnovio de su progenitora habían quedado para pelearse. Según consta en el atestado, el adulto había llamado a la mujer para amenazarla, lo cual habría enfurecido al menor de edad.

El sospechoso pide aguardar el juicio en libertad, pero el juez cree que hay riesgo de reiteración delictiva

Ambos varones comenzaron a discutir, la riña fue subiendo de tono y, en un momento dado, el chico «asestó cuatro golpes con un cuchillo de cocina en la axila derecha, escápula, columna y costado izquierdo» a su oponente.

Lo mandó a la UCI

El adulto fue llevado de urgencia a un hospital, y llegó a ingresar en la UCI, y el adolescente fue detenido como presunto autor de un homicidio en grado de tentativa. Cuando fue puesto a disposición de la Fiscalía, se ordenó su ingreso en el centro, de forma cautelar.

Los hechos tuvieron lugar en junio. La duración máxima de la cautelar de internamiento de un menor en España es de seis meses. Si pasa ese plazo y no se ha dictado sentencia, el sospechoso tiene que ser puesto en libertad, a no ser que se solicite una prórroga.

"Desconoce la existencia de medidas alternativas a la violencia para la resolución de conflictos", opina el juez sobre el chico

El joven insiste en pedir la libertad porque, asegura, a la hora de encerrarlo no se tuvieron en cuenta «los factores personales y sociales del menor, que convive con la madre desde que llegó a España; y que posee arraigo, pues, pese a carecer de papeles, cuenta con un nutrido grupo de amigos, y se encuentra trabajando para ayudar a su madre». Además, lamenta su abogado que no se hayan «valorado otras medidas más adecuadas tales como la libertad vigilada o internamiento terapéutico», y que se «omitieron las circunstancias personales del menor, habiéndose efectuado un juicio anticipado de culpabilidad y un castigo preventivo encubierto».

"Sin arraigo ni estabilidad"

La Audiencia Provincial, al rechazar su recurso y mantenerlo internado, detalla que «existe un grave conflicto entre el menor y la pareja de su madre que ha llevado a la agresión, lo cual denota que nos encontramos ante un menor con grave inestabilidad, agresivo y que desconoce la existencia de medidas alternativas a la violencia para la resolución de conflictos, debiendo añadirse que lleva un corto tiempo en España, sin arraigo ni estabilidad, al no contar con contrato de trabajo».

En este sentido, remarca el tribunal que «nos encontramos ante una situación clara de riesgo e inestabilidad para el menor, cuya forma de proceder ha de ser reconducida, y un riesgo evidente de reiteración delictiva ante la posibilidad de que la pésima relación que existe entre el menor y la expareja de su madre se traduzca en la comisión de nuevos delitos».

«Es evidente que no encontramos ante un delito grave, y que la medida de internamiento es proporcional a estos hechos y necesaria, tanto para evitar la reiteración delictiva como para reconducir la intervención con medidas educativas sobre el menor», subraya.