Detienen a un hombre en Alquerías por agredir a su expareja y conducir ebrio: triplicaba la tasa de alcohol

Agentes de la Policía Local de Murcia han detenido en la pedanía murciana de Alquerías a un varón acusado de agredir a su expareja en un nuevo caso de violencia de género. El detenido huyó del lugar y, durante la fuga, perdió el control del vehículo en el Camino Viejo de Orihuela. Las pruebas determinaron que triplicaba la tasa máxima de alcohol permitida.

Por otro lado, en el barrio de San Nicolás de Murcia, agentes de Seguridad Ciudadana arrestaron a otro varón por un presunto delito de amenazas graves y resistencia, tras agredir y amenazar a su compañero de piso durante una discusión por el pago del alquiler. El individuo opuso resistencia a su detención.

En una actuación distinta, los agentes descubrieron a un conductor dormido al volante que también triplicaba la tasa de alcohol permitida y carecía de permiso de conducción por resolución judicial.

Por último, efectivos de Tráfico inmovilizaron un vehículo de movilidad personal (VMP) que circulaba a 82 km/h, muy por encima de los límites legales, ya que estos vehículos no deben superar los 25 km/h.