Intenta degollar a su madre en el barrio de Santa María de Gracia

Un hombre ha sido detenido este miércoles en Murcia por apuñalar con un cuchillo a su madre, que se encuentra ingresada en la UCI de la Arrixaca con graves lesiones en el cuello.

Los hechos ha ocurrido a las 07:56 horas de la mañana, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha recibido una llamada alertando de que una mujer se encontraba gravemente herida tras haber sido atacada con un arma blanca en una vivienda de Santa María de Gracia, Murcia.

El presunto agresor es su hijo, arrestado por intentar degollar a la víctima, de 58 años, durante una discusión en su casa por motivos que no han trascendido.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local, Policía Nacional y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia también fueron alertados, pero no ha sido necesaria su intervención.

Los sanitarios del 061 han estabilizado a la mujer, con lesiones graves, y la han trasladado en la UME al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia para su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga el caso.