Roba joyas valoradas en 8.000 euros en un comercio de Murcia

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de robar joyas valoradas en unos 8.000 euros en un negocio del centro de Murcia, y que ya han sido recuperadas.
El suceso tuvo lugar el pasado 29 de octubre: el detenido entró en una joyería y robó un expositor con las joyas, pero un ciudadano lo siguió y llamó a la Policía, a pesar de que el hombre se mostraba muy agresivo y lo amenazaba, tanto a él como a la propietaria de la tienda y a otros viandantes.
Varias patrullas de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de búsqueda y localizaron al autor del robo a escasos metros del Banco de España.
El hombre, al percatarse de la presencia policial, salió huyendo a la carrera y, al ser interceptado por los agentes, comenzó un forcejeo e intentó huir, sin éxito.
El detenido ha quedado a disposición judicial acusado de un delito de robo con violencia e intimidación y las joyas robadas han sido recuperadas.
