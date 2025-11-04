Rescate en Fortuna: dos escaladores quedan atrapados en la vía ferrata de la Sierra del Lugar

Hacia las 15:25 horas de este martes, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia recibía una llamada alertando de que dos escaladores habían quedado bloqueados en una repisa de la vía ferrata de la Sierra del Lugar, en el municipio de Fortuna.

Según el aviso, la cuerda que utilizaban para descender se había enganchado, impidiéndoles continuar la maniobra.

De inmediato se activó el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, con el Grupo de Rescatadores del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS). También se desplazó hasta la zona una patrulla de la Policía Local de Fortuna.

Una vez localizados los escaladores, que se encontraban a media altura de la pared, los bomberos rescatadores realizaron la maniobra de evacuación con éxito. Ambos fueron trasladados ilesos hasta la zona de aparcamiento, donde los esperaban los agentes municipales.

Ninguno de ellos precisó asistencia sanitaria.