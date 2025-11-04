Sucesos
Rescate en Fortuna: dos escaladores quedan atrapados en la vía ferrata de la Sierra del Lugar
El operativo del CEIS y la Policía Local de Fortuna ha logrado ponerlos a salvo sin lesiones
Hacia las 15:25 horas de este martes, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia recibía una llamada alertando de que dos escaladores habían quedado bloqueados en una repisa de la vía ferrata de la Sierra del Lugar, en el municipio de Fortuna.
Según el aviso, la cuerda que utilizaban para descender se había enganchado, impidiéndoles continuar la maniobra.
De inmediato se activó el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, con el Grupo de Rescatadores del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS). También se desplazó hasta la zona una patrulla de la Policía Local de Fortuna.
Una vez localizados los escaladores, que se encontraban a media altura de la pared, los bomberos rescatadores realizaron la maniobra de evacuación con éxito. Ambos fueron trasladados ilesos hasta la zona de aparcamiento, donde los esperaban los agentes municipales.
Ninguno de ellos precisó asistencia sanitaria.
- Fallece la mujer atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
- Dos brutales palizas en Halloween en el polígono de Alcantarilla: apalean a un joven y al vigilante de una discoteca
- Que se reconozca que hubo negligencia es importante, aunque no recupere a mi hija
- Un discurso de Ballesta se vuelve en contra del PP tras la dimisión de Mazón
- Asalta un salón de juegos de Las Torres de Cotillas y trata de violar a punta de cuchillo a una empleada
- Proponen la variante de Barriomar y doble sentido para la calle Cartagena en Murcia
- María Galiana: 'No tengo que hacer un esfuerzo extraordinario para actuar; lo cierto es que tengo facilidad
- Temperaturas altas y riesgo de lluvias: consulta la previsión del tiempo para esta semana en la Región de Murcia