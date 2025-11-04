¿Por qué ha pactado su condena el autor del crimen de Santa Rita en Murcia?

Los universitarios estudiantes de Derecho que este martes por la mañana se desplazaron a la sala de la Audiencia Provincial donde iba a juzgarse el crimen de Santa Rita vieron cómo el juicio se despachaba en apenas unos minutos: Lázaro M. M., el acusado, pactaba una pena de ocho años entre rejas y ni siquiera se personaba en el Palacio de Justicia de Murcia, sino que comparecía de forma telemática desde el penal de Picassent, donde está ingresado desde su arresto en septiembre de hace dos años.

En la sala, ocuparon sus puestos en el estrado el magistrado presidente del tribunal, el fiscal y el abogado del encausado, el conocido penalista Pablo Ruiz Palacios. Los alumnos, futuros juristas, pudieron acceder al tratarse de una audiencia pública, esto es, cualquier ciudadano podía asistir como público a este juicio.

Tres monosílados

El procesado consignó 4.000 euros en la cuenta del juzgado para ir abonando la indemnización correspondiente. “Sí”, contestó cuando el juez le preguntó si aceptaba la comisión de los hechos que se le imputan. “Sí”, reiteró cuando le insistió en que aceptaba las penas que se le piden. “Sí”, apostilló cuando el magistrado le dijo si había entendido lo que le quería decir.

La sentencia, en la que se tienen en cuenta las atenuantes de reparación parcial del daño (al dar ya parte del dinero de la responsabilidad civil) y de confesión tardía, se dictó in voce y es firme. La Fiscalía pedía inicialmente para él catorce años de cárcel: con el pacto de conformidad, se queda en ocho.

Al término del juicio, el magistrado, con amabilidad, preguntó a los alumnos de qué facultad venían y estuvo después un rato hablando con ellos, para explicarles las peculiaridades del caso y por qué se había desarrollado de tal modo. Con el pacto, Lázaro M. M. obtiene ventajas penitenciarias al reconocer el homicidio y saldrá de la cárcel en unos pocos años.

Las ventajas penitenciarias

Al admitir ser el autor del crimen, el joven, de 25, consigue que se le aplique en la sentencia una circunstancia atenuante: confesión tardía. Al consignar ya 4.000 euros en la cuenta de los juzgados, para que desde ahí el dinero llegue a los herederos de su víctima, otra: reparación parcial del daño.

En total, tendrá que abonar, a plazos, 200.000 euros en concepto de responsabilidad civil, una cifra menor que la que, inicialmente, pedía para él la Fiscalía, que era de 250.000 euros.

En este caso no hay acusación particular. Los familiares del difunto, llamado Adnane, no se personaron como parte en el proceso judicial, algo que no es obligatorio hacer. Fue el Ministerio Público el que ejerció la acusación: por tanto, el pacto de conformidad de estableció entre fiscal y abogado defensor del acusado.

En cuanto a los años de cárcel, es condenado a ocho, pero se le conmutan los más de dos que ya ha pasado entre rejas, en régimen de prisión provisional, por lo que le faltarían seis para concluir su condena. Sin embargo, podría obtener antes permisos penitenciarios, con los que se busca que pueda ir reinsertándose gradualmente en la sociedad. La condición para acceder a ellos es haber cumplido ya una parte de la condena y tener buena conducta.

El crimen

Adnane tenía 22 años cuando el procesado le propinó varias cuchilladas, una de las cuales le atravesó el corazón, en el exterior de la barriada murciana de Santa Rita, tristemente conocida por ser escenario de trapicheos y compraventa de drogas. Estaba a punto de comenzar el verano del año 2023.

Dos agentes de la Policía Nacional, en la zona acordonada horas después del homicidio de Santa Rita. / Juan Carlos Caval

Eran las siete menos cuarto de la mañana de un domingo de junio de hace dos años cuando viandantes que pasaron por el Bloque 3 de la calle Santa Rita vieron la escena y dieron la voz de alarma: había un varón inconsciente en un charco de sangre. Al lugar se movilizaron sanitarios en una ambulancia, pero, pese a los esfuerzos, no pudieron salvar la vida del chico.

Lázaro M. M. escapó tras el crimen y pasó tres meses escondido. Agentes de la Policía Nacional lo localizaron y arrestaron en la localidad de Catarroja, en Valencia. Ahora cumple su pena en una cárcel valenciana, de la cual previsiblemente, y si no comete ningún delito más tras los muros de la prisión, saldrá antes de cumplir los 30 años.