Detenido el sospechoso de cortar el cuello a un sexagenario en un cajero de Cartagena

La Policía Nacional ha detenido al hombre que a finales de octubre cortó el cuello a un sexagenario en Cartagena, indican fuentes policiales. Se trataría de un individuo español de 55 años con un abultado historial de antecedentes por varios delitos. El arresto ha sido llevado a cabo por profesionales de la Policía Judicial del cuerpo.

El afectado, un vecino llamado Juan, fue operado de urgencia horas después de la agresión en el Santa Lucía de Cartagena, resistió la intervención a la que fue sometido de urgencia. Sigue vivo, aunque, de momento, no puede declarar y relatar qué pasó. Cabe recordar que la operación fue muy delicada: había que reconstruirle la tráquea.

Testigos explicaron que Juan estaba en un bar, de ahí se desplazó a sacar efectivo de un cajero y fue entonces cuando una persona lo asaltó, presumiblemente para robarle los billetes que extrajese del mismo. El ataque fue tan salvaje que el delincuente acabó cortándole el cuello al sexagenario. Acto seguido, se marchó corriendo del lugar.

El 112 recibió una llamada de la Policía Nacional, que solicitaba asistencia sanitaria urgente para el afectado por una herida en el cuello. Se da la circunstancia de que la Policía tuvo conocimiento del aviso por una llamada a su número, el 091, pero en ese momento no había patrullas disponibles para acudir al lugar porque estaban atendiendo, también en Cartagena, un deceso: el de un hombre que se cayó por las escaleras de su domicilio de forma accidental y se mató.

El sospechoso pasará un máximo de 72 horas en dependencias policiales y de ahí será puesto a disposición del juzgado de Guardia de Cartagena, como presunto autor de un delito de homicidio (o asesinato, se decidirá más adelante en el proceso) en grado de tentativa.