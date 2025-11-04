Detenido el sospechoso de cortar el cuello a un sexagenario en un cajero de Cartagena
La Policía Nacional captura al individuo, español de 55 años, que a finales de octubre atacó salvajemente a un vecino, que sobrevivió
La Policía Nacional ha detenido al hombre que a finales de octubre cortó el cuello a un sexagenario en Cartagena, indican fuentes policiales. Se trataría de un individuo español de 55 años con un abultado historial de antecedentes por varios delitos. El arresto ha sido llevado a cabo por profesionales de la Policía Judicial del cuerpo.
El afectado, un vecino llamado Juan, fue operado de urgencia horas después de la agresión en el Santa Lucía de Cartagena, resistió la intervención a la que fue sometido de urgencia. Sigue vivo, aunque, de momento, no puede declarar y relatar qué pasó. Cabe recordar que la operación fue muy delicada: había que reconstruirle la tráquea.
Testigos explicaron que Juan estaba en un bar, de ahí se desplazó a sacar efectivo de un cajero y fue entonces cuando una persona lo asaltó, presumiblemente para robarle los billetes que extrajese del mismo. El ataque fue tan salvaje que el delincuente acabó cortándole el cuello al sexagenario. Acto seguido, se marchó corriendo del lugar.
El 112 recibió una llamada de la Policía Nacional, que solicitaba asistencia sanitaria urgente para el afectado por una herida en el cuello. Se da la circunstancia de que la Policía tuvo conocimiento del aviso por una llamada a su número, el 091, pero en ese momento no había patrullas disponibles para acudir al lugar porque estaban atendiendo, también en Cartagena, un deceso: el de un hombre que se cayó por las escaleras de su domicilio de forma accidental y se mató.
El sospechoso pasará un máximo de 72 horas en dependencias policiales y de ahí será puesto a disposición del juzgado de Guardia de Cartagena, como presunto autor de un delito de homicidio (o asesinato, se decidirá más adelante en el proceso) en grado de tentativa.
- Fallece la mujer atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
- Dos brutales palizas en Halloween en el polígono de Alcantarilla: apalean a un joven y al vigilante de una discoteca
- Que se reconozca que hubo negligencia es importante, aunque no recupere a mi hija
- Un discurso de Ballesta se vuelve en contra del PP tras la dimisión de Mazón
- Asalta un salón de juegos de Las Torres de Cotillas y trata de violar a punta de cuchillo a una empleada
- Proponen la variante de Barriomar y doble sentido para la calle Cartagena en Murcia
- María Galiana: 'No tengo que hacer un esfuerzo extraordinario para actuar; lo cierto es que tengo facilidad
- Temperaturas altas y riesgo de lluvias: consulta la previsión del tiempo para esta semana en la Región de Murcia