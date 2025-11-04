Asalta un salón de juegos de Las Torres de Cotillas y trata de violar a punta de cuchillo a una empleada

Un hombre, nacido en Las Torres de Cotillas hace 55 años, ha sido condenado por asaltar dos establecimientos de este municipio de la Vega Media y, en uno de ellos, intentar agredir sexualmente a una de las trabajadoras.

El procesado reconoció lo que hizo, aseguró que se arrepentía y alegó que aquel día no estaba «en plenas facultades mentales» porque «había consumido una gran cantidad de sustancias».

Ocurrió en septiembre del año 2021. Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, el individuo entró primero en un salón de apuestas, «donde, esgrimiendo un cuchillo tipo cúter de color amarillo, empujó hacia los baños del establecimiento a una trabajadora del local» y le dijo «vamos para dentro, que te voy a follar», «entra para dentro» y «dame las perras, puta».

La empujó dentro del servicio, mientras la mujer gritaba: «Socorro, socorro, que este tío me viola». Acudieron en su ayuda dos clientes y el sujeto se marchó corriendo.

"Dame el dinero"

Unos minutos más tarde, el segundo asalto, en una cafetería ubicada en un polígono también de Las Torres. El hombre entró, se aproximó a una empleada que estaba en la barra y la agarró del cuello, con el mismo cuchillo en la mano. «Dame todo el dinero de la caja, me cago en dios, dame el dinero ya», le espetó, y condujo a la mujer por la fuerza hasta la caja registradora y la obligó a abrirla.

La resolución judicial detalla que el individuo agarró del cuello y empujó a la trabajadora, la cual finalmente pudo pedir ayuda a dos clientes presentes «que consiguieron retener a al hombre hasta la llegada de una dotación policial».

A la hora de dictar sentencia, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia tiene en cuenta que, en la época de los robos, el torreño era «consumidor de drogas de abuso, que afectaban levemente sus capacidades intelectivas y volitivas». También los retrasos que ha sufrido la causa en los juzgados, los cuales dan lugar a que se produzca la atenuante de dilaciones indebidas.

Conformidad

El asunto se saldó con una conformidad. Por el delito de agresión sexual en grado de tentativa, se le condena a seis meses de prisión y se dicta una orden de alejamiento respecto de su víctima. Además, pasará un lustro en régimen de libertad vigilada.

Por el primer robo con violencia, también en grado de tentativa, la pena es de un año y 23 días de cárcel, idéntica a la del segundo asalto en la cafetería. En total, dos años, seis meses y 46 días entre rejas.