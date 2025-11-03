Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a un hombre atrapado en un incendio en un casa del centro de Lorca

El afectado por el humo ha sido trasladado al hospital Rafael Méndez

Incendio en una casa en Lorca

Incendio en una casa en Lorca / 112

Un hombre de 47 años ha tenido que ser rescatado y atendido por la inhalación de humo durante el incendio de una vivienda ocurrido esta pasada madrugada en el casco urbano de Lorca.

El 1-1-2 recibía llamada de la Policía Local informando del incendio a las 00:46 horas. Indicaban fuego en una vivienda en planta baja y que habían rescatado a un hombre afectado por el humo.

Al lugar se movilizaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

El hombre intoxicado por el humo fue estabilizado por los sanitarios y trasladado al hospital Rafael Méndez. Por su parte, los bomberos apagaron el incendio, que daban por extinguido a las 01:43 horas.

