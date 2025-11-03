Rescatan a un hombre atrapado en un incendio en un casa del centro de Lorca

Un hombre de 47 años ha tenido que ser rescatado y atendido por la inhalación de humo durante el incendio de una vivienda ocurrido esta pasada madrugada en el casco urbano de Lorca.

El 1-1-2 recibía llamada de la Policía Local informando del incendio a las 00:46 horas. Indicaban fuego en una vivienda en planta baja y que habían rescatado a un hombre afectado por el humo.

Al lugar se movilizaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y una ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

El hombre intoxicado por el humo fue estabilizado por los sanitarios y trasladado al hospital Rafael Méndez. Por su parte, los bomberos apagaron el incendio, que daban por extinguido a las 01:43 horas.