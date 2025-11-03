Muere un joven motorista en un accidente de tráfico en Torre Pacheco
El siniestro mortal ha ocurrido a las 23.48 horas del domingo
E.P.
Un motorista ha fallecido este lunes al salirse de la vía su motocicleta, en la carretera RM-F21, cerca de Roldán, en el término municipal de Torre Pacheco, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias y la Guardia Civil de Tráfico.
El siniestro se ha registrado sobre las 23.48 horas, en el kilómetro 6,700 de la citada carretera cuando, por causas que se desconocen, una motocicleta se ha salido de la vía.
El 1-1-2 recibía, a las 23.48 horas, una llamada de la Policía Local reclamando asistencia sanitaria para un motorista gravemente herido en el referido lugar.
Al lugar se ha desplazado una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias sanitarias 061 que, a su llegada, sólo han podido certificar la muerte del joven.
- Un vecino de Balsicas que denunció ser un bebé robado encuentra a su familia biológica a los 50 años
- En directo: Betis Deportivo-Real Murcia
- Fallece la mujer atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
- Herida grave una mujer tras ser atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
- Muere un hombre atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
- Ni Archena ni Fortuna, este es el mejor 'balneario' de Murcia y alrededores para visitar en octubre y noviembre
- Muere un hombre tras perder el control de su avioneta y estrellarse en unos terrenos de Totana
- Dos goles de Flakus sacan del fango al Real Murcia