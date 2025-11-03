Dos brutales palizas en Halloween en el polígono de Alcantarilla: apalean a un joven y al vigilante de una discoteca

Un joven de 20 años y un hombre de 39, este último empleado de una discoteca, acabaron el viernes, noche de Halloween, en el hospital tras recibir dos brutales palizas en Alcantarilla, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el Polígono Industrial Oeste, en la zona que pertenece a Alcantarilla. El primer suceso aconteció sobre las tres de la mañana, hora a la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recibieron el aviso de que estaban golpeando a un hombre en el exterior de un local de ocio. Se da la circunstancia de que el mismo local de ocio, en octubre, hubo un tiroteo, mientras que en agosto un joven fue apuñalado y amenazado con un arma de fuego.

Tras tener conocimiento de la agresión, al lugar se movilizaron agentes de la Policía Nacional, así como sanitarios en una ambulancia, para trasladar al herido, vigilante de seguridad de la discoteca, al Virgen de la Arrixaca de Murcia. Presentaba lesiones en el rostro.

En una empresa

Horas después, sobre las siete de la mañana, se recibió otro aviso similar: había un grupo de jóvenes golpeando a un chico. El lugar, el recinto de una empresa, a la cual los trabajadores no podían acceder, dado que estaba produciéndose la pelea.

A la zona se desplazaron, del mismo modo, policías nacionales y sanitarios, que llevaron al chico, de 20 años y con cortes en la cara, al mismo hospital de El Palmar al que habían evacuado antes al vigilante.

Inseguridad en la zona

El olígono Industrial Oeste, entre Alcantarilla y Murcia, lleva meses convertido en un foco de inseguridad, con agresiones violentas, peleas múltiples y suciedad en las vías de acceso a las naves, según aseguran empresarios que tienen ahí sus negocios y como ya publicó este diario.

En la misma zona, a principios del presente mes de octubre, unos individuos la emprendieron a tiros contra otro (no le dieron) en el exterior de una discoteca y posteriormente escaparon en dos vehículos.

Además, la Policía Nacional investiga el robo de casi 100.000 euros a una trabajadora de una empresa de alimentación emplazada en el mismo polígono de Alcantarilla, como informó ya este diario.