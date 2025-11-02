Muere un hombre tras perder el control de su avioneta y estrellarse en unos terrenos de Totana

Un hombre de unos 71 años murió este domingo por la tarde tras estrellarse con su avioneta en unos terrenos ubicados en el municipio de Totana, según informó Emergencias.

De acuerdo con fuentes cercanas, el accidente aéreo se produjo pasadas las tres de la tarde. Fue entonces cuando la mujer del piloto fallecido llamó al vigilante del paraje donde estaba la aeronave para alertar el suceso y pedir auxilio.

Hasta el lugar del trágico siniestro, llamado La Ñorica, se desplazaron bomberos del consorcio, sanitarios en una ambulancia, Guardia Civil y Policía Local de Totana.

