Emergencias
Muere un hombre tras perder el control de su avioneta y estrellarse en unos terrenos de Totana
El siniestro se produjo en el paraje de La Ñorica pasadas las tres de la tarde
Un hombre de unos 71 años murió este domingo por la tarde tras estrellarse con su avioneta en unos terrenos ubicados en el municipio de Totana, según informó Emergencias.
De acuerdo con fuentes cercanas, el accidente aéreo se produjo pasadas las tres de la tarde. Fue entonces cuando la mujer del piloto fallecido llamó al vigilante del paraje donde estaba la aeronave para alertar el suceso y pedir auxilio.
Hasta el lugar del trágico siniestro, llamado La Ñorica, se desplazaron bomberos del consorcio, sanitarios en una ambulancia, Guardia Civil y Policía Local de Totana.
En ampliación
- Las sillas para ver la Magna Procesión de Murcia ya están a la venta y agotadas en algunas zonas
- Herida grave una mujer tras ser atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
- En directo: Betis Deportivo-Real Murcia
- Día de Todos los Santos: estas son las tiendas y comercios que abren en la Región de Murcia
- Un vecino de Balsicas que denunció ser un bebé robado encuentra a su familia biológica a los 50 años
- En directo: FC Cartagena-Villarreal B
- La Armada comienza la descontaminación de los túneles del Espalmador en Cartagena
- La solución de Gonzalo Bernardos para los pensionistas de la Región de Murcia: 'En el futuro no serán como ahora