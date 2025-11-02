Muere un hombre atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas

Un hombre fue hallado muerto en la madrugada del sábado al domingo 2 de noviembre atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas. Al llegar, los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del joven, procedente de Mali.

El Servicio de Coordinación de Emergencias 112 recibía una llamada a las 0.32 horas alertando de lo ocurrido: un hombre se encontraba parcialmente dentro de un contenerdor de reciclaje de ropa ubicado en el cruce de la calle Castilla y León con la calle Asturias de la localidad. Hasta el lugar se trasladaron varias unidades de Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, Guardia Civil y sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 que solamente pudieron confirmar el deceso.

Este tipo de sucesos, según confirman los profesionales sanitarios, ocurren de manera más o menos habitual: el mes pasado sucedía lo mismo en un contenedor de ropa ubicado en Puente Tocinos y en febrero del año pasado hubo otro caso en un contenedor de la pedanía murciana de La Alberca.