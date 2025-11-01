Sucesos
Herida grave una mujer tras ser atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón
La víctima sufrió graves daños en la cabeza y fue trasladada de urgencia al hospital
Una mujer fue atropellada por un coche este sábado por la tarde en Murcia, según indicó Emergencias. El suceso ocurrió entre la avenida Juan de Borbón y la calle Acequia Caravija, resultando herida de gravedad la víctima con importantes daños en la cabeza.
A las 17:43 horas, el 1-1-2 recibió más de una decena de llamadas informando del accidente en la avenida Juan de Borbón de Murcia. Los llamantes informaban de que una mujer se encontraba en el suelo inconsciente y solicitaban asistencia sanitaria de forma urgente.
Tras la asistencia de los sanitarios desplazados hasta el lugar del suceso, la afectada, de unos 55 años, fue trasladada de urgencia al al hospital Virgen de la Arrixaca.
El conductor del turismo permaneció en el lugar del atropello, siendo una de las personas que alertó a Emergencias de la situación en torno a las 17.45 horas. No obstante, no fue el único: varias personas telefonearon también a Emergencias. Algunas de ellas, desde sus domicilios, al escuchar los gritos de personas que en la vía pública pedían auxilio.
(En ampliación)
- De casi extinguido a emblema gastronómico: el chato murciano obtiene el sello ‘100% Raza Autóctona’
- El CD Cieza da la campanada en la Copa del Rey
- Las sillas para ver la Magna Procesión de Murcia ya están a la venta y agotadas en algunas zonas
- Día de Todos los Santos: estas son las tiendas y comercios que abren en la Región de Murcia
- Los penaltis dan vida al Real Murcia en la Copa del Rey (1-1)
- La Guardia Civil acaba con la mayor 'cocina' de crack de Torre Pacheco: la llevaba una vecina con su esposo y su hijo
- La solución de Gonzalo Bernardos para los pensionistas de la Región de Murcia: 'En el futuro no serán como ahora
- El decreto ley de vivienda asequible llega a la Asamblea: estas son las medidas del PP y las condiciones del PSOE