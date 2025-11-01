Herida grave una mujer tras ser atropellada en la avenida murciana de Juan de Borbón

Una mujer fue atropellada por un coche este sábado por la tarde en Murcia, según indicó Emergencias. El suceso ocurrió entre la avenida Juan de Borbón y la calle Acequia Caravija, resultando herida de gravedad la víctima con importantes daños en la cabeza.

A las 17:43 horas, el 1-1-2 recibió más de una decena de llamadas informando del accidente en la avenida Juan de Borbón de Murcia. Los llamantes informaban de que una mujer se encontraba en el suelo inconsciente y solicitaban asistencia sanitaria de forma urgente.

Tras la asistencia de los sanitarios desplazados hasta el lugar del suceso, la afectada, de unos 55 años, fue trasladada de urgencia al al hospital Virgen de la Arrixaca.

El conductor del turismo permaneció en el lugar del atropello, siendo una de las personas que alertó a Emergencias de la situación en torno a las 17.45 horas. No obstante, no fue el único: varias personas telefonearon también a Emergencias. Algunas de ellas, desde sus domicilios, al escuchar los gritos de personas que en la vía pública pedían auxilio.

