El fiscal pide 14 años de cárcel para el acusado del crimen de Santa Rita

La Fiscalía pide 14 años de cárcel para un joven de 25 años y nacionalidad española que se sentará el martes en el banquillo de la Audiencia Provincial acusado de matar a puñaladas a un chico de 22 años en el barrio de Santa Rita, en Murcia, en junio del año 2023.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada, en una zona tristemente conocida por la Policía por la cantidad de redadas que, en su lucha contra el narcotráfico, llevan a cabo: se trata de un lugar frecuentado por personas que acuden a comprar y consumir droga.

El sospechoso fue detenido en la población valenciana de Catarroja meses después del suceso

En esa ocasión, ambos chicos, de 23 y 22 años en ese momento, se habrían enzarzado en una pelea, primero verbal, en el transcurso de la cual uno de los varones sacó un arma blanca, en concreto una navaja, con la cual propinó varias cuchilladas a su oponente. La víctima, con dos puñaladas en el pecho (una de ellas, en el corazón), se desplomó y expiró sobre un charco de sangre en la vía pública. El agresor se marchó.

Eran las siete menos cuarto de la mañana de un domingo cuando viandantes que pasaron por el Bloque 3 de la calle Santa Rita vieron la escena y dieron la voz de alarma: había un varón inconsciente en un charco de sangre. Al lugar se movilizaron sanitarios en una ambulancia, pero, pese a los esfuerzos, no pudieron salvar la vida del hombre: llevaba tiempo muerto.

El Ministerio Público también solicita que indemnice a la familia de su víctima con 250.000 euros

El finado era un joven de origen marroquí que no portaba documentación consigo en el momento del deceso, por lo que una de las primeras gestiones policiales consistió en identificarlo y ponerse en contacto con sus allegados. Ahora que el caso llega a juicio, el Ministerio Público también solicita que el encausado abone 250.000 euros a los herederos de su víctima, en concepto de indemnización.

Tres meses escondido

Del caso se hicieron cargo los investigadores del grupo de Homicidios de la Policía Nacional de la Región de Murcia, que tomaron declaración a testigos y tardaron tres meses en localizar al sospechoso: fue detenido en la vecina Comunidad Valenciana, en concreto en la población de Catarroja.

De ahí, a prisión provisional. El chico, que será juzgado por un jurado popular, está citado el próximo martes, día 4, en el Palacio de Justicia de Murcia. Fuentes judiciales apuntaron que es posible que el asunto se salde con una conformidad, en virtud de la cual el encausado admitiría la autoría del homicidio y previsiblemente la Fiscalía podría rebajar la petición inicial de la pena.