Pedro mató de una puñalada a Gaspar en un bar de Murcia en el Halloween de 2023: la Fiscalía pide para él 18 años entre rejas

Se cumplen dos años del crimen y faltan unos meses para que comience la vista oral. Pedro mató de una puñalada a Gaspar en el bar Mamy Blue de Santa Cruz, en el municipio de Murcia, en la noche del Halloween del año 2023. Hubo testigos del acuchillamiento y el sospechoso lo admitió en todo momento. El juicio por el conocido como crimen de Halloween arrancará en febrero y será con jurado popular, como ya publicó este diario. Falta concretar si fue homicidio o se trató de un asesinato.

La Fiscalía pide 18 años de cárcel para el acusado, que ingresó en prisión provisional días después de su arresto. Su defensa intentará conseguir que se le aplique la eximente completa por enajenación mental.

Ni se conocían

El día del suceso, según relatarían los clientes del bar y testigos, Pedro y Gaspar, pasada la medianoche, se enzarzaron en una discusión que fue subiendo de tono, hasta que uno de ellos sacó un arma blanca y arremetió contra el otro. Le acuchilló. Acto seguido, el atacante se marchó del lugar.

Ninguno de los dos era vecino de la zona. Ni se conocían. Gaspar, declararían luego los presentes, había empezado la riña no con Pedro, sino con el amigo que esa noche acompañaba a Pedro.

Testigos alertaron a Emergencias: había un hombre en el suelo que precisaba de asistencia sanitaria urgente. Al local se movilizaron con celeridad agentes de la Policía Local de Murcia, que encontraron a la víctima malherida e inconsciente y descubrieron que el agresor había escapado.

La prioridad: atender al herido, por lo que los agentes solicitaron al 112 que fuese al bar una ambulancia. La víctima quedó en manos de los sanitarios movilizados también al local. Lamentablemente, estos profesionales únicamente pudieron certificar el deceso.

Horas después, el sospechoso fue localizado y arrestado en su domicilio de La Arboleja, en Murcia. La Benemérita descubrió a la mañana siguiente del crimen, en un bancal de la zona, un cuchillo.