La Guardia Civil acaba con la mayor 'cocina' de crack de Torre Pacheco: la llevaba una vecina con su esposo y su hijo

La Guardia Civil ha desarrollado en Torre Pacheco la operación ‘Kusuyi’, en la que se ha desarticulado un grupo delictivo que dirigía el punto de venta de droga más activo del municipio, informa el cuerpo en una nota. La presunta cabecilla del garito era una mujer, que tenía a sus órdenes, supuestamente, a su esposo y al hijo de ambos. Ella era la líder, el marido distribuía las dosis y el hijo, presuntamente, era un experto cocinero de crack.

A los tres sospechosos, ya libres con cargos, se les investiga por pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, elaboración de drogas y receptación. En el 'negocio' familiar, los investigadores requisaron diferentes ingredientes, así como los útiles para cocinar las sustancias.

Llevaban desde febrero detrás de estas personas. "Los primeros pasos de la operación permitieron a los guardias civiles identificar a los integrantes de un clan familiar, compuesto por un matrimonio y su hijo, que estaban distribuyendo, presuntamente, grandes cantidades tanto de cocaína como de la conocida como base de coca o crakc", apuntan desde la Benemérita.

Vista del despliegue policial desde el aire. / Guardia Civil

Después, vigilancia en el hogar familiar, el cual habían okupado. Los agentes "verificaron el elevado trasiego de personas y con ello el considerable número de transacciones de dosis de cocaína, así como no despreciable número de ventas de base de cocaína", precisa el cuerpo.

De otros pueblos a comprar

"Durante las vigilancias, los guardias civiles comprobaron que los consumidores interactuaban con los ahora detenidos accediendo a la vivienda o a través de una de sus ventanas. Muchos de estos consumidores habituales, procedentes tanto de Torre Pacheco como de municipios limítrofes, así como otros pequeños traficantes, eran inspeccionados por patrullas de la Benemérita y se les incautaban la droga que acababan de comprar", explican desde el Instituto Armado.

Las pesquisas pudieron determinar que "la cabecilla del grupo delictivo era la esposa y madre del clan familiar, y se encargaba de adquirir las cantidades de droga para su posterior manipulación y distribución. También adquiría todo tipo de objetos robados –como comida, teléfonos móviles, equipos de sonido de vehículos y herramientas, entre otros– y utilizaba como moneda de cambio una dosis de base de cocaína", prosigue el comunicado policial.

Un cocinero de prestigio

Por su parte, "el hijo del matrimonio también se dedicaba a la venta de cocaína y crack, pero, además, gozaba de cierto prestigio entre los consumidores, al parecer, por su capacidad para cocinar la base de cocaína. También era el encargado principal de realizar las labores de vigilancia en la zona para advertir de la presencia policial", continúa la Guardia Civil.

"El tercer integrante del clan familiar ahora desarticulado, el esposo y padre, tenía una única función, aunque no menos importante, que era la de distribuir las dosis de cocaína", destaca la Benemérita.

Robos para pagarse la droga

"Mientras los guardias civiles iban desgranando la jerarquía del grupo delictivo y determinando el rol de cada componente del grupo, también detectaron que el índice de delitos contra el patrimonio, sobre todo robos con fuerza en vehículos y robos en establecimientos comerciales, en el casco urbano pachequero estaba aumentando notablemente. Detrás de estos hechos delictivos, en la mayoría de ocasiones, se comprobó que se encontraban consumidores de base de cocaína, que también fueron detenidos por los propios investigadores".

Sustancia encontrada en la vivienda okupada. / Guardia Civil

Orden judicial en mano, la Guardia Civil entró en la casa okupada, arrestó a los tres sospechosos y descubrió "gran variedad de objetos sustraídos o de dudosa procedencia, diferentes cantidades de base de cocaína o crakc, todos los útiles necesarios para cocinar la cocaína y conseguir su derivado (el crakc o base), distintos utensilios para la preparación de las dosis de la droga y dinero en efectivo".

Desde el cuerpo recuerdan que "la base de cocaína o crakc se suele elaborar cocinando la cocaína en polvo con amoníaco mientras se calienta con fuego, utilizando habitualmente un recipiente metálico".

"Se presenta en formato rocoso y es de color blanquecino o amarillento. A diferencia de la cocaína, solo se consume fumada. Para ello se utiliza, normalmente, una pipa y estropajo, produciendo unos efectos mucho más rápidos y potentes que la cocaína en polvo, normalmente consumida esnifada. El bajón de los efectos del crakc o base de cocaína, es mucho más rápido que el de la cocaína esnifada, siendo este el principal motivo de que resulte altamente más adictiva", recalcan desde el cuerpo.