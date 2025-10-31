Seguridad
Doce detenidos y un centenar de identificados en Mazarrón por infringir la ley de Extranjería
Se incautaron pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes para consumo propio y se inspeccionaron cuatro locales
La brigada provincial de Extranjería y Fronteras de la Región de Murcia, en colaboración con la Policía Local y la Inspección de Trabajo, llevó a cabo un importante operativo en la pedanía de Cañada de Gallego, en el término municipal de Mazarrón. El dispositivo también prestó apoyo a la Guardia Civil, indican desde el Ayuntamiento de Mazarrón.
Durante la intervención, centrada en el control de la situación laboral y documental de diversas personas, fueron identificadas cerca de un centenar de personas y se detuvo a 12 individuos por diferentes infracciones relacionadas con la normativa de Extranjería.
Asimismo, durante el dispositivo se incautaron pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes destinadas al consumo propio y se inspeccionaron cuatro establecimientos.
"Estas actuaciones forman parte del compromiso de los cuerpos policiales con la seguridad pública, la colaboración institucional entre administraciones y el cumplimiento de la ley en todo el término municipal", apuntaron desde el Consistorio.
- En directo: Real Murcia-Antequera, en la Copa del Rey
- El CD Cieza da la campanada en la Copa del Rey
- De casi extinguido a emblema gastronómico: el chato murciano obtiene el sello ‘100% Raza Autóctona’
- Coacción en las oposiciones de Mazarrón: 'O me dan las preguntas o la lío
- Alejandro Arribas ya es el propietario del FC Cartagena: adiós a Paco Belmonte
- Estos son los trabajadores de la Región de Murcia que van a recibir una ayuda de 3.000 euros
- Los penaltis dan vida al Real Murcia en la Copa del Rey (1-1)
- El FC Cartagena sufre, pero pasa de ronda en Copa