Doce detenidos y un centenar de identificados en Mazarrón por infringir la ley de Extranjería

La brigada provincial de Extranjería y Fronteras de la Región de Murcia, en colaboración con la Policía Local y la Inspección de Trabajo, llevó a cabo un importante operativo en la pedanía de Cañada de Gallego, en el término municipal de Mazarrón. El dispositivo también prestó apoyo a la Guardia Civil, indican desde el Ayuntamiento de Mazarrón.

Durante la intervención, centrada en el control de la situación laboral y documental de diversas personas, fueron identificadas cerca de un centenar de personas y se detuvo a 12 individuos por diferentes infracciones relacionadas con la normativa de Extranjería.

Asimismo, durante el dispositivo se incautaron pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes destinadas al consumo propio y se inspeccionaron cuatro establecimientos.

"Estas actuaciones forman parte del compromiso de los cuerpos policiales con la seguridad pública, la colaboración institucional entre administraciones y el cumplimiento de la ley en todo el término municipal", apuntaron desde el Consistorio.